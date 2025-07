Zhegrova firma coi bianconeri: trattativa lampo da 25mln

Edon Zhegrova potrebbe vedere seriamente il proprio futuro tingersi di forti tinte bianche e nere, dal momento che i bianconeri a quanto pare sono pronti a fare sul serio per lui ed a mettere sul piatto ben 25 milioni di euro.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha un talento purissimo e dei colpi davvero di primo piano. Al Lille ha fatto davvero molto bene, al punto da attirare, nell’ultimo anno, il forte interesse di tantissimi top club su scala mondiale. Si è parlato con una certa insistenza di Napoli sulle sue tracce, ancor di più dopo la cessione di Kvaratskhelia, ma anche di Paris Saint Germain e di Barcellona. Insomma, questo dimostra che quanto fatto non è passato inosservato, ma per il momento questa estate per lui è stata meno rumorosa del previsto.

Ci si aspettava che subito si potessero registrare per il kosovaro delle sirene che lo mettessero sul punto di dire addio ai francesi. Ma per il momento non sono arrivati grossi segnali da questo punto di vista. Per Edon Zhegrova, però, adesso arriva una svolta importante, dal momento che a quanto pare i bianconeri sono pronti a partire all’assalto per questa ala mancina e per ottenere il sì serve una offerta al club che si aggira intorno ai 25 milioni di euro per il suo cartellino. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Zhegrova firma con i bianconeri? E’ pronto l’affondo per lui

Di lui si è parlato anche in chiave Juventus, dal momento che anche Igor Tudor ha chiesto alla dirigenza investimenti importanti per le corsie d’attacco. Con l’idea di aggiungere gol ed assist. In tal senso, però, come sottolineato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, ci sono importanti aggiornamenti da registrare. A quanto pare, infatti, per Zhegrova si è aggiunto alla corsa in maniera importante il Newcastle, che vorrebbe fare di lui il regalo per il ritorno in Champions League.

Se a gennaio il Lille sembrava si aspettasse di poterlo cedere per davvero intorno ai 50 milioni di euro, adesso pare che le richieste si siano sensibilmente abbassate. Potrebbero bastare, in tal senso, anche 20 o 25 milioni per ottenere il cartellino di Zhegrova ed il Newcastle si è aggiunto adesso alla corsa. Ad incidere sulla valutazione il fatto che abbia saltato tutta la seconda metà della scorsa stagione a causa di un infortunio molto delicato agli adduttori. Il suo talento è però fuori discussione e per questo i Magpies sono pronti, a quanto pare, a puntarci con convinzione.