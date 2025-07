Chiesa di nuovo in Serie A, svolta: c’è la data per l’affare

Siamo al cospetto di un calciatore dal potenziale davvero di enorme valore ed ora nel futuro di Federico Chiesa arriva un altro colpo di scena. Può tornare in Serie A per davvero e si tratta di una occasione per la quale ora emerge anche una data.

Al Liverpool le cose per l’ex Fiorentina e Juventus non sono andate per il verso giusto, almeno rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali. E’ stato chiuso, da questo punto di vista, dal rendimento spaziale che hanno avuto tutti gli attaccanti di Arne Slot. Da Momo Salah fino a Luis Diaz, senza dimenticare Darwin Nunez, il compianto Diogo Jota e Gakpo. In tal senso, lo spazio che ha trovato è stato davvero poco ed ha avuto poca possibilità di incidere e di dimostrare quelle che sono le proprie capacità.

Si è parlato a lungo di un suo ritorno in Italia sin da gennaio, ma in quel caso la volontà di Federico Chiesa è stata decisiva. Ha preferito, infatti, dar coerenza al trasferimento fatto in estate al Liverpool e giocarsi le sue carte fino al termine della stagione. Adesso, però, con i Mondiali all’orizzonte nel 2026 per i quali l’Italia resta in lotta per ottenere il pass, la sua volontà è quella di rilanciarsi e di giocare con continuità. E per il ritorno del prodotto del vivaio della Fiorentina in Serie A arriva una svolta, dal momento che c’è una data da tenere in considerazione.

Chiesa di nuovo in Serie A: nuova svolta su questa operazione

Il suo valore di mercato si aggira, dopo le ultime annate in cui ha giocato poco tra infortuni e scelte degli allenatori, intorno ai 14 milioni di euro. Rappresenta, per chi intende puntare su una sua rinascita e crede nelle sue enormi qualità, di un potenziale affare. Da questo punto di vista ci sono degli importanti aggiornamenti. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, Federico Chiesa ha deciso di andare via dai Reds proprio per trovare più spazio per riconquistare la Nazionale.

A quanto si legge, però, si tratta di un colpo da tenere in considerazione verso la fine del calciomercato e di conseguenza è lecito immaginare che se ne riparlerà verso la seconda metà di agosto. A 27 anni, siamo giunti in una fase della sua carriera in cui non si può permettere di sbagliare scelta e deve dare priorità allo spazio che potrà avere nella sua nuova esperienza. Si è parlato con insistenza soprattutto di Milan e Napoli e chissà che una delle due non possano tornare alla carica per Chiesa verso la fine del calciomercato.