Chiesa torna in Serie A: l’ha annunciato alla Gazzetta

La prima complicata stagione con la maglia del Liverpool starebbe facendo riflettere Federico Chiesa in vista del futuro.

Continuare in Inghilterra potrebbe essere controproducente, soprattutto in vista di un Mondiale dove l’ex Juventus ha intenzione di essere protagonista nella speranza che l’Italia si qualifichi. Ad oggi Federico Chiesa ha perso il suo posto in Nazionale, ed è per questo che starebbe seriamente valutando la possibilità di andare via per tornare a mettersi in mostra sotto gli occhi di Luciano Spalletti.

A fronte di questo l’ex Juventus starebbe spingendo per tornare a giocare in Serie A, come confermato d’altronde da lui stesso ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.

C’è il ritorno di Chiesa: annuncio alla Gazzetta

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Federico Chiesa, sempre meno convinto di proseguire la sua avventura al Liverpool. Un anno fa l’esterno azzurro era partito in direzione Premier League con tanto entusiasmo ed ambizioni, ma le cose non sono decisamente andate secondo le aspettative.

Impiego con il contagocce ed esclusioni su esclusioni hanno fatto entrare Federico Chiesa in un loop negativo dal quale il calciatore starebbe cercando di fare il possibile per uscire. Ovvio, non sarà semplice, ma la soluzione è una: lasciare Liverpool per trovare quell’entusiasmo che oggi manca, anche perché è difficile pensare che Arne Slot possa cominciare a valutarlo come un titolare inamovibile. Il tecnico olandese nel corso di questa stagione non ha mai realmente preso in considerazione Federico Chiesa, e quindi figuriamoci se comincerà a fare proprio adesso che dalle parti di Anfield dovrebbe arrivare Florian Wirtz.

Insomma, se l’intenzione è quella di riconquistare la Nazionale lasciare Liverpool è lo scenario migliore. Ed a quanto pare Chiesa non escluderebbe questa possibilità, anzi, starebbe spingendo affinché si realizzasse, dato che ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha annunciato che tornerebbe con piacere alla Juventus.

Chiesa di nuovo in Serie A

Federico Chiesa si è proposto alla Juventus tramite La Gazzetta dello Sport. Un anno fa l’esterno azzurro lasciò la Vecchia Signora male per colpa di un atteggiamento poco corretto di Thiago Motta, oggi svincolato dopo una stagione fallimentare. Anche i rapporti con Cristiano Giuntoli si erano di conseguenza incrinati, ma i licenziamenti dell’uno e dell’altro riaprirebbero le porte della Continassa a Federico Chiesa.

Da capire se questo appello sarà recepito dalla nuova dirigenza bianconera, che comunque per riportare l’italiano in Serie A prenderà ovviamente in considerazione la volontà dell’allenatore, che con ogni probabilità sarà Igor Tudor anche nella prossima stagione. Se il croato riterrà essere Chiesa un profilo adatto al suo stile di gioco, ecco che la Juventus si sederà al tavolo delle trattativa con il Liverpool per trattarne il ritorno. In caso contrario, invece, l’ex Fiorentina resterà rilegato in Inghilterra, anche se comunque sulle sue tracce ci sarebbero diverse squadre di Serie A. Staremo a vedere.