Chiesa di nuovo in Serie A, colpo di scena: c’è l’annuncio

Federico Chiesa e il ritorno tanto chiacchierato in Serie A: è arrivato l’annuncio, tutti senza parole per il futuro dell’attaccante

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione estiva di calciomercato ed i riflettori sono già puntati su alcuni nomi che potrebbero finire per approdare in Serie A. O, ancor più nello specifico, farvi ritorno. Si parla di Federico Chiesa, fresco vincitore della Premier League con il Liverpool di Arne Slot.

Una stagione da incorniciare, almeno in campionato, per i ‘Reds’. Meno per lo stesso Chiesa, spesso in discussione e che ha comunque racimolato poche presenze con la maglia del Liverpool. Da qui le voci su un possibile nuovo addio alla squadra inglese, già ventilate lo scorso gennaio quando si parlò di diverse italiane evidentemente pronte ad accoglierlo in prestito. Un’eventualità mai presa in considerazione dallo stesso Chiesa che dopo soli sei mesi non ha avuto l’intenzione di mettere il suo discorso con la maglia dei ‘Reds’ in discussione.

Arne Slot, però, non sempre è rimasto convinto e soddisfatto dalle prestazioni del figlio d’arte, che ha lasciato la Juve lo scorso agosto per appena 12 milioni di euro. Una cifra quasi simbolica, visto la scadenza che si avvicinava e nessuna possibilità di pensare ad un rinnovo con la Vecchia Signora. Un addio, seguito poi da polemiche chiarimenti su chi volesse cosa, che adesso lasciano spazio nuovamente al calciomercato.

Perché il classe ’97, che a Liverpool rischia di trovare poco spazio pure nella prossima stagione, potrebbe fare le valigie e rientrare in Italia prima del previsto. Dodici mesi dopo, per una possibilità che alletterebbe lo stesso Chiesa e suonerebbe come una rivincita nei confronti della Juve. Una big in particolare potrebbe pensarvi.

Chiesa in Serie A, ci risiamo: Juve tradita

13 presenze complessive di cui 5 in Premier League: 2 gol e 2 assist complessivi in stagione. Non l’annata dei sogni, la sua prima nel calcio inglese, per Federico Chiesa. Ecco quindi che la rivelazione pazzesca sul suo futuro è arrivata ad opera di un ex calciatore di Palermo, Empoli e Torino come Massimo Brambati.

Il noto procuratore a ‘Tmw Radio’ durante la trasmissione ‘Maracanà‘ ha di fatto rivelato quella che potrebbe essere la prossima squadra di Chiesa. “Un giocatore da recuperare che non può essere abbandonato così. Ha vinto una Premier giocando poco”. Brambati è poi uscito allo scoperto.

“Roma potrebbe essere l’ambiente ideale per lui, Ranieri sarebbe perfetto per riportare in alto Chiesa. Ma non ci sarà più”. Dopo le voci insistenti sul Napoli, l’opzione giallorossa potrebbe essere quella più probabile per la partenza dell’attaccante genovese durante il prossimo mercato estivo. Staremo a vedere.