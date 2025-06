Giuntoli all’Atletico Madrid: il primo acquisto arriva da Napoli

Dopo l’addio dalla Juventus, Cristiano Giuntoli è sempre più vicino all’Ateltico Madrid. Il club spagnolo, infatti, è intenzionato a rinforzare il proprio organigramma con l’ingresso di un’altra figura che può aiutare Simeone nella gestione della squadra.

Infatti, dopo l’addio di Berta è rimasta scoperta la posizione di direttore sportivo. Ecco perché il club è pronto a stringere per l’arrivo in società di Giuntoli, che ha appena raggiunto l’accordo con la Juventus per la rescissione del contratto.

Un altro indizio, dunque, che l’affare fra il dirigente e gli spagnoli sia a buon punto, con il club che è pronto a rinforzare l’area tecnica con l’arrivo del ds, che ha maturato una grande esperienza in questi anni di Serie A.

Il primo rinforzo che potrebbe portare Giuntoli all’Atletico Madrid è proprio un giocatore del Napoli, ecco quale.

Sono ore cruciali per il futuro di Cristiano Giuntoli, che è pronto a trasferirsi in Spagna per ricoprire un nuovo ruolo all’Atletico Madrid.

Il club di Simeone, infatti, sta valutando la possibilità di prendere l’esperto dirigente, che dopo la Juventus avrebbe la possibilità di confrontarsi in una realtà importante come quella dell’Atletico.

Intanto, arrivano già le prime voci riguardo il possibile mercato che potrebbe portare avanti Giuntoli che è in contatto con alcuni giocatori del Napoli.

Napoli: Giuntoli porta un giocatore all’Atletico Madrid

E’ repubblica.it a fare il punto della situazione in merito all’interesse degli spagnoli per alcuni giocatori del Napoli.

A favorire questa operazione è proprio l’eventuale arrivo in società di Giuntoli, che è pronto ad intraprendere questo nuovo percorso all’Atletico Madrid.

Il dirigente, infatti, secondo le ultime indiscrezioni, dopo l’esperienza alla Juventus sta valutando la possibilità di andare a Madrid per gestire l’area sportiva del club spagnolo.

Intanto, con l’arrivo di Giuntoli potrebbero aprirsi dei nuovi spiragli riguardo l’aventuale arrivo di un calciatore azzurro con gli spagnoli che nell’ultimo periodo hanno seguito da vicino Lobotka, Olivera e Politano.

Atletico Madrid interessato a Lobotka

Simeone ha avuto la possibilità di seguire da vicino l’evoluzione del Napoli, anche grazie alla presenza di suo figlio in squadra.

Ecco perché, l’allenatore argentino è pronto a pescare dal club azzurro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Nella lista della spesa, infatti, c’è Lobotka ed Olivera.

Inoltra, con l’eventuale arrivo in Spagna di Simeone, potrebbero aprirsi le porte anche per l’eventuale arrivo a Madrid di Politano, che è un altro calciatore che può fare a caso degli spagnoli.