Il primo colpo di Chiellini è cosa fatta: è arrivato l’ok definitivo

Sono ore frenetiche in casa Juventus. I grandi cambiamenti in atto non hanno impedito ai bianconeri di chiudere il primo “colpo”

Grandi cambiamenti in atto alla Juventus. Dopo la nomina di Damien Comolli a direttore generale del club, è stato ufficializzata la risoluzione del contratto per Cristiano Giuntoli che lascia così il suo incarico a due anni dal suo arrivo dal Napoli.

Lavorerà in sinergia con Comolli, Giorgio Chiellini. Dopo l’esordio da dirigente con il compito di rappresentare il club con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali, l’ex difensore bianconero avrà un ruolo maggiormente operativo e, da Director of Football Strategy, si occuperà anche di calciomercato. La Juventus, come tutti gli altri club che parteciperanno al Mondiale, può già tesserare nuovi rinforzi e sta definendo i primi arrivi per completare l’organico a disposizione di Tudor.

Dopo quelli di Rugani e Kostic, rientrati dai rispettivi prestiti dall’Ajax e dal Fenerbahce, la Juventus sta per completare il terzo “acquisto” per il Mondiale per Club. L’accordo con il club di appartenenza è stato già raggiunto e manca, di fatto, solo l’iscrizione del giocatore alla lista dei convocabili per l’imminente competizione a ratificare il tutto.

Juventus, è fatta per il nuovo prestito: disputerà il Mondiale per Club

Si tratta di Francisco Conceicao. Il Porto (altra squadra che parteciperà al Mondiale) ha già dato il suo ok per prolungare il prestito dell’esterno lusitano almeno fino al termine del torneo. La trattativa per la permanenza di Conceicao era già stata avviata da Giuntoli prima della conclusione del campionato. Ora tocca ai nuovi dirigenti ratificarla in attesa di una decisione definitiva sulla permanenza o meno del giocatore che verrà presa successivamente.

Il Porto continua a pretendere il pagamento della clausola rescissoria di 30 milioni di euro per cedere a titolo definitivo Conceicao alla Juventus. I bianconeri, dal canto loro, confidano in un abbassamento della richiesta del club lusitano, comunque disposto a riaccogliere il calciatore per rimetterlo sul mercato in attesa dell’offerta giusta. L’eventuale conferma di Conceicao alla Juve passa anche dalla decisione dell’allenatore dei bianconeri. Dovesse restare Tudor come probabile, non è escluso affatto che la Juve possa rinunciare alla trattativa con il Porto.

Comolli e Chiellini stanno trattando anche con il PSG. L’obiettivo è raggiungere un altro accordo di prestito che possa permettere anche a Kolo Muani di essere aggregato alla squadra in vista del Mondiale. I Campioni d’Europa in carica hanno aperto alla richiesta della Juve. Come nel caso di Conceicao però anche l’acquisto a titolo definitivo di Kolo Muani è tutt’altro che scontato.