Dovbyk al Bologna: L’Onore di Essere il Primo Ucraino in Rossoblù e l’Ambizione di Tornare al Meglio della Forma

Una città che annusa le novità sotto i portici, una maglia che non cambia mai pelle, un centravanti che arriva con la voglia di mettersi subito al centro dell’area e della scena. Sotto il cielo del Dall’Ara, il nome di Dovbyk suona come una promessa e una sfida insieme.

A Bologna circola una frase semplice e potente: «Un onore essere il primo ucraino in rossoblù». È rimbalzata veloce tra social e bar, come succede qui quando il calcio tocca qualcosa di più profondo. Al momento in cui scrivo, i dettagli sul trasferimento non sono tutti pubblici e alcuni passaggi non risultano confermati. Ma una cosa è chiara: l’idea di vedere Artem Dovbyk in Serie A accende l’immaginazione e smuove l’orgoglio di una piazza che sa riconoscere chi porta peso specifico in area di rigore.

Ha 27 anni e uno score che parla da solo: capocannoniere della Liga 2023-24 con 24 reti. È un attaccante centrale che ama il contatto, sa schermare palla, attacca il primo palo con tempi puliti. Lo vedi scivolare tra centrale e terzino, due tocchi e porta la giocata dove brucia. Chi lo ha seguito in Spagna ricorda un dettaglio semplice ma dirimente: trasforma occasioni “normali” in gol pesanti.

Cosa porterebbe Dovbyk al Bologna

Il Bologna ha perso pezzi importanti davanti e ha bisogno di un riferimento vero. Con Dovbyk guadagni tre cose: presenza, profondità, concretezza. Presenza perché in area occupa spazio e mente altrui; i difensori devono tenerlo addosso e aprono corridoi per gli inserimenti. Profondità perché attacca il campo quando il pallone viaggia tra le linee: una palla diagonale di un esterno come Orsolini o un filtrante del trequartista e lui parte. Concretezza perché dentro i sedici metri fa scelte rapide: un controllo, un tiro, senza ricami.

In allenamento lo immagini già su esercizi specifici: cross tesi a mezz’altezza, movimenti a uscire per liberare il rigore sul secondo tocco, coordinazione rapida spalle alla porta. Il suo fisico può reggere il confronto coi centrali della A. Ma il passaggio è anche mentale: tempi diversi, marcature “italiane”, partite che si spaccano su dettagli. Qui serviranno calma e routine: minuti crescenti, gestione del recupero, un piano chiaro per tornare al meglio della forma dopo una stagione lunghissima.

Il peso simbolico del primo ucraino in rossoblù

Se confermato, sarebbe il primo giocatore dell’Ucraina in maglia rossoblù. Non è solo una statistica. È un ponte. Bologna ha sempre avuto gusto per le storie che vengono da lontano e finiscono a due passi dalla Curva Bulgarelli. In tempi in cui il calcio corre e macina, l’arrivo di un profilo così significa anche aprire la squadra a un nuovo accento tecnico: più fisicità in area, più malizia nelle seconde palle, più verticalità quando serve.

C’è poi la questione aspettative. Dovbyk ha numeri importanti, ma non è una macchina. Gli servirà una cornice tattica che lo metta comodo: un esterno che alzi la testa prima del cross, una mezzala che strappi in area, un pressing coordinato che gli lasci fiato per la scelta decisiva. Qui il pubblico può fare la differenza. A Bologna l’applauso giusto al momento giusto pesa quanto mezzo gol.

In serata, quando la città si fa lenta e il Dall’Ara resta lì, enorme e quieto, viene naturale immaginare una palla che scivola sul secondo palo, un passo di rincorsa, l’impatto secco. È questo che cerchiamo in un centravanti, in fondo: la semplicità del gesto che cambia l’umore di un quartiere. Pronti a riconoscerla quando arriverà?