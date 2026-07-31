Una sera d’estate, ritmo caldo e luci oblique: il Monza prova a cucire gioco, l’Aris Salonicco punge nei dettagli, e solo alla fine la pennellata di Colpani scalda il tabellino. Un’amichevole che racconta più del punteggio, ma il punteggio pesa.

Monza sconfitto in amichevole: Aris Salonicco trionfa 3-1, Colpani segna il gol della consolazione

Gambe pesanti da preparazione, idee nuove da oliare, avversario tosto. Il menu del test estivo diceva tutto in anticipo, ma non toglie il morso. Il Monza di Nesta cerca ritmo e linee pulite. L’Aris ti guarda, ti aspetta, e poi ti strappa il pallone per correre. Partita vera, pur se amichevole: contrasti decisi, reparti stretti, pochi respiri liberi sulla trequarti.

All’inizio i brianzoli provano a costruire dal basso

Palla rapida, appoggi corti, rotazioni dei centrocampisti. L’idea è chiara: attirare, superare, uscire. Ma la squadra greca alza il pressing e taglia i corridoi con ordine. Due errori in uscita costano metri, poi qualcosa in più. Gli ospiti verticalizzano appena vedono luce. La sensazione è di un avversario già dentro la sua dimensione competitiva, forte nelle seconde palle, feroce nelle ripartenze.

Serve tempo per non affrettare le giocate

Serve anche lucidità sulla palla inattiva, dove l’Aris Salonicco si fa valere con fisicità e coordinazione. Il Monza risponde a tratti, trova un paio di combinazioni sul lato forte e un cross che attraversa l’area senza padrone. Manca la zampata, manca il dettaglio nell’ultimo passaggio. Il pallone, quando scotta, chiede personalità.

A metà ripresa il quadro è chiaro

L’Aris ha scavato il solco. Finisce 3-1 per i greci. Di Colpani il gol della bandiera quasi allo scadere: sinistro pulito, gesto tecnico che vale ossigeno e memoria muscolare. È un gol che non cambia il risultato, ma restituisce un’immagine: quando tocca a lui, la luce si accende.

Cosa resta al Monza da questo test

Più di quanto sembra. I carichi di lavoro si vedono, e va bene così. Le rotazioni raccontano che la panchina dovrà essere lunga, perché la Serie A ti toglie il fiato se non alterni ritmo e lucidità. Nesta ha insistito sulla costruzione, anche quando bruciava. Coraggioso. È l’unico modo per fissare principi che tengono durante l’anno.

L’aspetto su cui insistere è la fase difensiva in transizione

La prima pressione non sempre è sincronizzata. Quando salta il primo uomo, lo spazio tra mediana e linea arretrata diventa largo. Qui vanno misurate meglio le distanze, qui si possono spegnere gli strappi avversari con falli intelligenti, corse in avanti, corpi messi bene.

Le chiavi tattiche viste in campo

– Uscita palla. Bene l’idea dei tre uomini a formare il rombo di ricezione. Meno bene i tempi di supporto del terzino sul lato debole.

– Aggressione. L’Aris ha scelto di sporcare la prima giocata, poi di compattarsi. Ha vinto molti duelli sulle seconde palle.

– Rifinitura. Il Monza ha creato due situazioni pulite dal mezzo spazio, ma ha sbagliato la scelta finale. Qui c’è margine e talento.

Nota di metodo

i club, al momento della stesura, non hanno diffuso un referto dettagliato con minutaggi e marcatori avversari. Ci atteniamo dunque alle indicazioni disponibili e alle dinamiche osservabili del match.

Un’amichevole serve proprio a questo

capire dove tirare la corda e dove allentarla. Il 3-1 brucia, ma offre una mappa. Ti chiede una cosa semplice e difficile: quanta fretta hai di diventare te stesso? La risposta, spesso, arriva nel silenzio di un allenamento mattutino, quando il pallone non guarda nessuno e rimbalza uguale per tutti.