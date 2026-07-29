Malagò e le sue riflessioni sul calcio italiano: Maldini, Ranieri, Mancini e la questione Pirlo. Le verità del presidente della Figc

Una giornata lunga, telefoni incandescenti, voci che corrono più delle auto blu. Alla fine, resta la scena madre: il nome del nuovo ct e una sala in cui il calcio italiano prova a guardarsi allo specchio. Tra le parole pesate del presidente della FIGC e le riflessioni di Malagò, c’è il tentativo di rimettere ordine dove il rumore ha fatto festa.

Il clima è stato quello delle notti in cui tutto sembra possibile. Si è parlato di tutto, e di tutti. Alla fine è arrivata la nomina del nuovo ct della Nazionale. E, subito dopo, le “verità” istituzionali. Parole calme. Toni sobri. Un messaggio chiaro: stop alle suggestioni, torna il merito.

“Hanno senso i nomi a effetto se non sono praticabili?”, è il cuore del ragionamento. Qui sta la frase che ha fatto il giro: “Perché fare anche i nomi di Guardiola e Ancelotti? Io personalmente non li ho fatti”. È un colpo al pallone dei desideri. È anche un invito alla realtà: i top coach sono sotto contratto, la Nazionale ha tempi, budget e cicli tecnici da rispettare.

Nomine, nomi e realtà

Nei giorni caldi, il sistema si misura sulla capacità di distinguere tra ciò che emoziona e ciò che serve. Il presidente della FIGC ha fissato un principio: prima il progetto, poi il profilo. Serve un allenatore che conosca il gruppo, che sappia reggere il peso del dibattito pubblico e che non scambi il ritiro di Coverciano per un centro media. Qui la politica si fa tecnica. E il messaggio, al netto del chiacchiericcio, è trasparente: meno casting, più metodo.

In parallelo, Malagò ha ricordato l’ovvio che spesso si dimentica: il commissario tecnico è una scelta che segna il sistema. Conta quanto investiamo sui giovani, quanto tempo diamo al lavoro, quanta pazienza c’è nel progetto. Negli ultimi report UEFA, l’Italia è dietro Francia e Germania per minutaggio ai più giovani; non è un dramma, ma è un segnale. Vuol dire che il ct, da solo, non basta. Serve filiera.

Maldini, Ranieri, Mancini, Pirlo: cosa rappresentano

I nomi tornati in controluce in queste ore dicono molto. Maldini è il codice dell’eleganza tecnica che diventa governance: al Milan ha contribuito a uno scudetto 2021-22 con un’idea chiara di sostenibilità sportiva. Ranieri è l’arte di rendere possibile l’improbabile: Leicester 2016, ma anche la salvezza del Cagliari nel 2024 con un calcio semplice e umano. Mancini è l’immagine del trionfo europeo del 2021, poi la frattura del 2023: talento nel ricostruire, ma anche il peso delle scelte. Pirlo è la creatività che cerca forma: mondiale 2006 da regista, panchina della Juve con una Coppa Italia e una Supercoppa, poi percorsi di crescita a tappe. Sono quattro archetipi. Quattro modi di intendere il comando.

Dentro questa mappa, la frase su Guardiola e Ancelotti è un invito a fare i conti con il qui-e-ora. Ci sono bilanci, calendari, contratti. E c’è il dovere della chiarezza. Alcuni dettagli su durata e staff del nuovo ct, al momento, non sono pubblici in modo integrale: è giusto dirlo. Ma la linea è delineata. Si punta su identità, campo e responsabilità condivisa con club e settori giovanili.

Sotto traccia, resta la domanda che vale più di una conferenza stampa: come riportare affetto attorno alla Nazionale? I dati di ascolto e gli stadi pieni insegnano che l’Italia risponde quando vede riconoscersi in un’idea. Una squadra che pressa insieme, che rischia quando serve, che non cerca alibi.

Le parole della FIGC e le riflessioni di Malagò oggi fanno questo: raddrizzano la rotta comunicativa, tolgono polvere alle aspettative, riportano il discorso nel perimetro del possibile. È poco? Forse. È necessario? Sì. Perché, alla fine, la differenza la farà un dettaglio antico e sempre nuovo: il pallone che corre, un taglio in profondità, l’istante in cui un Paese intero trattiene il fiato. Siamo pronti a riconoscerci ancora in quell’istante?