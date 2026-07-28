Roberto Mancini nominato CT della Nazionale: l’annuncio di Malagò e anticipazioni su Ranieri come Direttore Tecnico

Una giornata che profuma di svolta: l’annuncio è arrivato da Giovanni Malagò, il nome è quello di Roberto Mancini, e già si mormora di Claudio Ranieri con un ruolo da Direttore Tecnico. L’Italia del calcio rimette a fuoco il suo orizzonte, tra memoria, attese e un pizzico di coraggio.

La notizia corre veloce. Giovanni Malagò ha reso pubblica la nomina di Roberto Mancini come nuovo CT della Nazionale. La comunicazione ufficiale della FIGC è attesa a stretto giro, dettaglio non banale: confermerà tempi, staff e perimetro operativo. In parallelo, prende quota l’ipotesi di Claudio Ranieri come Direttore tecnico. Anche qui, nessuna nota formale al momento. Ma i segnali vanno tutti nella stessa direzione.

Perché Mancini, e perché adesso? La risposta scava nella memoria recente. Il suo ciclo in azzurro ha lasciato un’impronta netta: un’identità di gioco riconoscibile, il record mondiale di 37 partite senza sconfitte, la vittoria a Wembley l’11 luglio 2021. Quel rigore parato da Donnarumma, lo sguardo fermo di Mancini, l’abbraccio con lo staff: sono immagini che non si cancellano. Allo stesso tempo, il percorso non è stato lineare. C’è stata la ferita del Mondiale mancato. C’è stata la separazione. Ora, il ritorno. Una scelta forte, che chiede subito una cosa semplice e difficile: ricominciare con idee chiare e parole misurate.

Mancini porta esperienza, metodo, gestione dei momenti caldi. In passato ha rimesso al centro giocatori a cui serviva fiducia. Ha costruito un gruppo in cui veterani e giovani convivevano senza gerarchie rigide. E ha dimostrato di saper cambiare pelle in corsa: difesa a quattro quando serviva palleggio, linee più compatte quando la partita diventava sporca. L’azzurro, con lui, ha avuto una grammatica.

L’ipotesi Ranieri e il senso di un Direttore Tecnico

Nelle prossime ore è previsto un passaggio chiave: l’annuncio, dato come prossimo, di Ranieri in veste di Direttore tecnico. Al momento non ci sono documenti ufficiali, ma l’indicazione è chiara. Ranieri porta un patrimonio raro: equilibrio, cultura del dettaglio, visione da lungo periodo. È l’allenatore del “miracolo Leicester” 2015-16, quello che ha ricordato a tutti che il calcio vive di disciplina e di sogni. In Nazionale, un Direttore Tecnico non è un doppione del Commissario tecnico. È una bussola: collega Coverciano e i club, armonizza lo scouting, protegge la filiera dalle Under, pone obiettivi tecnici condivisi. Non toglie voce al CT, la amplifica. Con Mancini, potrebbe nascere una dialettica utile: il campo e la rotta, l’immediato e il progetto.

Cosa cambierebbe per gli Azzurri

Un binario a due guide ridefinisce priorità semplici. Primo: scelta dei profili funzionali, non solo dei migliori in assoluto. Secondo: programmazione delle finestre di lavoro con criteri trasparenti, anche in relazione ai carichi dei club. Terzo: un linguaggio comune, dalle giovanili alla maggiore. Esempi concreti? Liste pre-competizione più mirate, sessioni tecniche calibrate su principi condivisi (riaggressione, occupazione razionale dell’area, gestione degli ultimi 20 minuti), un confronto stabile con i preparatori dei club per ridurre micro-infortuni in raduno. Tutto verificabile, perché misurabile: dati sui carichi, minutaggi, indicatori di pressione e recupero palla.

Resta un punto, il più importante: la credibilità. Le vittorie non si promettono; si preparano. Il ritorno di Mancini e l’eventuale arrivo di Ranieri parlano di responsabilità e di stile. A noi, tifosi e lettori, una curiosità legittima: saremo capaci di riconoscere un’Italia che non urla, ma costruisce? Immaginate una notte azzurra dal respiro lungo: poche parole, luci basse, il rumore secco del primo passaggio fatto bene. Da lì, ricomincia tutto.