Milan, la cessione sblocca l’affare: in arrivo il ‘nuovo’ Bonucci

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri ripartirà da una difesa che ovviamente è da rinforzare oltre che rifondare in gran parte.

Non a caso i principali movimenti di calciomercato sia in entrata che in uscita che si stanno registrando dalle parti di Casa Milan riguardando proprio il reparto arretrato, da sempre uno dei punti di forza del gioco del tecnico toscano. L’idea è quella di creare una difesa più italiana ma soprattutto adatta alla Serie A, motivo per il quale Massimiliano Allegri avrebbe dato il via libera per la cessione di uno dei tanti centrali in rosa per fare spazio a quello che a detta di molti è l’erede di Leonardo Bonucci.

Al Milan il ‘nuovo’ Bonucci

Certo, la storia d’amore tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri non è finita nel migliore dei modi, ma il lato umano è un conto, quello sportivo è un altro. Nei suoi 5 anni di Juventus il tecnico toscano non ha praticamente mai fatto a meno del centrale, anche ex Milan fra le altre cose, che insieme a Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli ha fatto parte di uno dei tridenti difensivi più forti della storia.

E per il suo nuovo Milan Massimiliano Allegri starebbe cercando un calciatore alla Leonardo Bonucci al quale affidare le redini della difesa rossonera. A fronte di questo sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare sarebbero finiti diversi nomi interessanti, ma l’allenatore milanista avrebbe già scelto su chi andare a puntare.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, per la difesa centrale del Milan il nome è uno e soltanto uno, quello di Giovanni Leoni, giovane pilastro classe 2006 del Parma di Christian Chivu, che in questa stagione ha collezionato con la maglia dei ducali la bellezza di 17 presenze ed una rete, dando così continuità alle ottime cose fatte vedere l’anno prima in B con la Sampdoria.

La cessione sblocca l’affare del Milan

Giovanni Leoni è il nome in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri per andare a rinforzare la difesa del Milan nella prossima stagione. Il processo di italianizzazione della rosa rossonera è dunque ufficialmente iniziato, con il classe 2006 del Parma che potrebbe essere il primo di tanti nazionali che sbarcheranno a Milanello quest’estate.

Prima che questo scenario di concretizzi, però, c’è bisogno di fare spazio in difesa. A fronte di questo il Milan sarebbe prossimo a mettere sul mercato Malick Thiaw, calciatore che nonostante le difficoltà riscontrate in stagione avrebbe diversi spasimanti in Germania, con il Bayer Leverkusen che più di tutti sarebbe intenzionato a riportarlo in Bundesliga, anche perché c’è un Jonathan Tah da sostituire.