Calciomercato, 30MLN per Leoni: titolare in una big di Serie A

Il nome di Giovanni Leoni sta diventando sempre più importante per le big di Serie A: ora è pronto un altro accordo.

Il difensore classe 2006 del Parma si è distinto in maniera eccezionale in questa stagione, con prestazioni di altissimo livello che hanno permesso al club emiliano di sognare e di arrivare alla salvezza tanto desiderata dopo il primo anno di Serie A post promozione. Ora è già sul taccuino di tutti i direttori sportivi delle big e in estate può cambiare il suo futuro.

Le prestazioni di Leoni con il Parma non sono passate inosservate e già nella finestra speciale di giugno può essere lil primo acquisto di una grande del campionato italiano.

Calciomercato, colpo Giovanni Leoni in una big di Serie A: le ultime

Il nome di Giovanni Leoni è di grandissimo interesse per le big del calcio italiano, vsito che ci sono delle situazioni di grande interesse che possono, però, stravolgere la sua situazione contrattuale.

Il Parma ha atteso la crescita di Leoni in questa stagione e poi è diventato con il tempo uno dei titolarissimi della difesa, collezionando 17 presenze in Serie A e anche il suo primo gol nel massimo campionato.

Secondo le ultime notizie di mercato, Giovanni Leoni sta diventando l’obiettivo numero uno di una big del nostro campionato.

Milan, obiettivo Leoni: è il primo colpo di Tare

Giovanni Leoni avrà un futuro straordinario davanti a sé. Essendo giovanissimo potrà crescere man mano sempre di più e nel tempo potrà permettersi anche di sognare la Nazionale e di diventare uno dei difensori più forti del panorama italiano.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo di Igli Tare per il Milan è Giovanni Leoni del Parma. Il difensore classe 2006 piace molto al direttore sportivo che sta per firmare con il Milan e che vuole ringiovanire e italianizzare il più possibile la rosa.

Leoni al Milan sarebbe un colpo eccezionale per il club rossonero perché si assicurerebbe uno dei migliori difnesori del futuro del calcio italiano e avrebbe modo di mettersi al sicuro i prossimi 10 anni.

Leoni al Milan: il Parma ha già fissato il prezzo

Il Parma chiede 30 milioni per cedere Giovanni Leoni. Il Milan è uno dei club fortemente interessati e potrebbe decidere di andare all-in su di lui e renderlo subito il titolare indiscusso della difesa della prossima stagione.

Il prezzo del cartellino è sicuramente molto alto e la società rossonera proverà a sborsare una cifra cash non superiore ai 15-20 milioni, magari con l’inserimento di una contropartita tecnica e una percentuale sulla futura rivendita.