Lascia il Milan per andare alla Juve, colpo epocale: indizio pazzesco

Siamo giunti all’ultima giornata di un campionato che ha regalato molte emozioni ed ora è tempo di pensare al calciomercato con le squadre intenzionate a rinforzare le proprie rose.

La Juventus è in corsa per un posto nella prossima Champions League mentre il Milan, con il ko di Roma, ha dato l’addio ad ogni tipo di speranza di raggiungere una qualificazione in Europa.

Sia Juventus che Milan arrivano da due stagioni profondamente deludenti con i bianconeri che, grazie ad una costanza maggiore di risultati in campionato, possono ancora raggiungere il quarto posto. In casa rossonera, Supercoppa italiana a parte, è tutto da dimenticare con la squadra che ha perso anche la finale di Coppa Italia contro il Bologna, lasciandosi sfuggire l’occasione di vincere un secondo trofeo e accedere in Europa durante la prossima stagione. I due club potrebbero però ritrovarsi ad un tavolo per una trattativa di mercato con un altro rossonero che potrebbe passare in bianconero.

Juventus e Milan lavorano all’affare dell’estate: nuova bomba di calciomercato

Dopo la cessione di Pierre Kalulu alla Juventus, giunta la scorsa estate, il Milan potrebbe lasciar partire un altro pezzo pregiato della propria rosa destinazione Torino. Stando a quanto affermato da Telelombardia, la Juventus starebbe pensando al colpo Theo Hernandez.

Il francese è ormai in rottura con l’ambiente rossonero. Il suo contratto in scadenza nel giugno del 2026 costringe di fatto il Milan a cederlo durante la prossima estate per non rischiare poi di perderlo a costo zero tra un anno. Le trattative per il rinnovo, che avevano avuto un’accelerata nel finale del 2024, si sono bloccate e, la sensazione, è che si arrivi ad un divorzio già nelle prossime settimane.

L’assenza nella trasferta di Roma appare un altro segnale di addio per il terzino sinistro che viene valutato circa 40 milioni di euro dal Milan. La Juventus, in caso di qualificazione alla Champions League, potrebbe reinvestire una somma simile per l’acquisto di quello che negli ultimi anni è stato uno dei migliori terzini sinistri d’Europa, vivendo però una stagione altalenante in questa annata che volge al termine.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Real Madrid, pronto a valutare un suo ritorno in rosa dopo diversi anni di assenza. Lo stesso entourage di Theo Hernandez avrebbe sondato il terreno con la squadra spagnola per capire se ci siano le possibilità di riportare il classe 1997 in Spagna al termine del campionato in corso. Non è poi da escludere il PSG, desideroso di aumentare il numero di calciatori francesi all’interno della propria rosa.