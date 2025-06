Modric in Serie A: l’annuncio di Romano, quando si chiude

A sorpresa, Luka Modric chiuderebbe la sua carriera in Serie A. Il Pallone d’Oro croato non si ritira.

L’annuncio sulla possibilità è arrivato da parte di Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato che ha così spiegato quella che è la possibilità di vedere uno dei migliori registi al mondo che riuscì a mettere le mani sul Pallone d’Oro quando Messi e Ronaldo dominavano la scena sul titolo individuale, in Serie A.

Luka Modric è in verità è stato ed è il sogno di ogni squadra in Europa, a prescindere dal livello, se si considera la possibilità di vederlo in cabina di regia a poter dettare ancora calcio, col Real Madrid che ha invece scelto altre soluzioni dicendo addio ad un altro dei pezzi della sua storia, considerata ormai l’età avanzata. Aggiungendo esperienza ad un club che in questo momento ne cerca eccome, per tornare ad alti livelli in Serie A, occhio alla possibilità di vedere Modric a 40 anni a livelli altissimi in Italia. Un club che vuole mettersi in piena lotta per lo Scudetto potrebbe, a sorpresa, prendere il centrocampista croato.

Calciomercato, Modric in Serie A: la destinazione

L’autorevole fonte di mercato ha svelato quella che è la destinazione a sorpresa, in Serie A, per Luka Modric. Il centrocampista croato potrebbe finire in Italia in quanto, per la prossima stagione, è nella short list come “occasione di mercato” di fronte a quelle che risultano essere cifre ragionevoli.

Allenarsi e vivere un’annata ad alti livelli, senza proseguire in Arabia Saudita o in Major League Soccer dove per lui il campionato sarebbe “poco allenabile”, rappresenterebbe per Modric un’occasione che può sfruttare in vista del Mondiale che vuole giocare con la Croazia nel 2026.

Vuole arrivare pronto e il Pallone d’Oro, per ritirarsi poi al Mondiale, potrebbe arrivare in Serie A e firmare un contratto di una stagione. Ad averlo inserito seriamente nella lista dei desideri è il Milan che potrebbe prendere proprio Luka Modric come centrocampista in questa estate che è appena cominciata.

Il motivo del colpo a sorpresa in Serie A: Luka Modric può arrivare davvero

È chiaro che Luka Modric non sarebbe il centrocampista di riferimento del centrocampo titolare di Allegri che, perdendo Reijnders, dovrà puntare su un colpaccio per il proprio reparto in mezzo al campo.

Ma la leadership e la possibilità di giocare dalle 20 alle 30 partite nel prossimo campionato, che sarà senza coppe per il Milan, permette ai rossoneri di pensare davvero al colpo Modric. È per questo infatti che, prendendolo a zero e subito, con un contratto da 4-5 milioni di euro per una singola stagione, nonostante i 40 anni che compirà il prossimo settembre, Luka Modric può rappresentare una buona soluzione tra le alternative di Allegri per il 2026.