Osimhen sta firmando, il Napoli incassa 75MLN: c’entra Inzaghi

Il Napoli è pronto a dare il via al grande mercato promesso dal presidente Aurelio De Laurentiis al suo allenatore Antonio Conte, ma attenzione anche alle partenze.

Perché è ormai noto che tra le prime grandi cessioni del Napoli ci sarà quella di Osimhen decisiva per sbloccare dei colpi in entrata con il grande lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna che dovrà provare a fare un ottimo lavoro per permettere alla squadra di Conte di lottare anche il prossimo anno ma in tutte le competizioni.

Adesso è un momento decisivo perché ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere in seguito alla cessione di Osimhen dal Napoli, ma dove andrà a giocare l’attaccante nigeriano che in questa stagione è stato decisivo per la vittoria del titolo in prestito in Turchia.

Victor sembra aver ormai già deciso il suo futuro. Se prima si parlava di un forte interesse della Juventus adesso le cose sembra che possano cambiare da un momento all’altro perché sulle tracce dell’attaccante del Napoli ci sono altri due club che si stanno sfidando per chiudere l’affare. Quella di Osimhen rappresenta una situazione da grande occasione per le altre squadre d’Europa considerando la clausola rescissoria che c’è nel contratto del giocatore con gli azzurri.

Calciomercato: prendono Osimhen dal Napoli per 75 milioni

Chi vorrà comprare Osimhen potrà farlo pagando 75 milioni di euro al Napoli e attenzione alla decisione poi dello stesso attaccante che andrà a giocare in una nuova squadra in vista della prossima stagione.

Chi ha voglia di mettere le mani su Osimhen sono due club su tutti, il primo è il Galatasaray che è stata la sua squadra di questa stagione e vuole provare a tenerlo, l’altra è l’Al-Hilal. Al momento però il club arabo è in netto vantaggio visto che può accontentare economicamente il Napoli pagando la clausola di 75 milioni di euro e fare anche una super offerta al giocatore per il suo nuovo stipendio.

In questa stagione Osimhen ha segnato 37 gol in 41 partite totali e per questo che ora l’Al-Hilal è pronto a comprare il giocatore prima del Mondiale per Club, provando a convincere anche Simone Inzaghi come nuovo allenatore per provare a mettere in piedi una squadra fortissima.

Secondo quanto riportato dal portale Belga Hln c’è un retroscena curioso che riguarda la vendita delle maglie di Osimhen con il numero 29 che erano già in vendita sul webshop del club dell’Al-Hilal, il club ha poi dovuto ritirare la sua maglia perché fino al 30 giugno il giocatore sarà sotto contratto col Galatasaray.