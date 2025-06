Serie A, il presidente l’ha cacciato: “In 48h il sostituto”

Arriva il momento della svolta perché un’altra squadra di Serie A ha cambiato allenatore e ora è pronto ad annunciare quello nuovo che arriverà da un momento all’altro.

Calciomercato: cambio in panchina in Serie A, la scelta

Di Marzio a Sky Sport ha raccontato che Vanoli è stato fatto fuori dal Torino con Cairo che ha cacciato post incontro il suo allenatore di questa stagione e ora si aspetta di capire chi può arrivare al suo posto. Secondo le ultime notizie pare che il favorito per diventare il nuovo allenatore del Torino sia Marco Baroni.

Baroni è stato esonerato dalla Lazio di Lotito al termine della stagione e ora cerca riscatto dopo che aveva iniziato con un grande lavoro col club biancoceleste che pensava anche al suo rinnovo. Ora però è libero e dopo che è stato licenziato Vanoli dal Torino ora Baroni è in pole per diventare il prossimo allenatore. In 48 ore la scelta definitiva da parte della società.