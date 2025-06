“Stiamo lavorando”, l’agente di Donnarumma svela le offerte

Clamoroso colpo di scena che può accadere da un momento all’altro che riguarda il futuro di Gigio Donnarumma e ora occhio alla svolta a sorpresa.

Ci sono importanti notizie che riguardano la decisione che sembra aver preso proprio il giocatore che in questo momento punta ad un futuro differente. Perché dopo aver vinto anche la Champions League da protagonista ora per Donnarumma possono arrivare delle nuove notizie a sorpresa inerenti anche al calciomercato e considerando che il portiere ha messo nel mirino quello che può essere un grande traguardo importante per il futuro.

Arrivano delle novità davvero importanti che riguardano il futuro di Donnarumma che in questo momento può pensare seriamente di dare una svolta al suo progetto in vista della prossima stagione e del proseguo della sua carriera.

A parlare nelle ultime ore è stato direttamente il suo agente perché ora Donnarumma può lasciare il PSG considerando che è in scadenza di contratto nel 2026. Sono tante le voci che si sono fatte vive nelle ultime ore e che riguardano proprio la decisione del portiere italiano che si trova in Francia con il club parigino.

Calciomercato: Donnarumma di nuovo in Italia, annuncio dell’agente

In questo momento Donnarumma è candidato al premio di miglior portiere della stagione che si è appena conclusa perché è stato determinante con il PSG nella vittoria della Champions League. Occhio però al suo futuro visto che è in scadenza di contratto e non ci sono trattative in stato avanzato per il rinnovo.

Ha raccontato tutto direttamente Enzo Raiola, agente di Donnarumma che parla del suo futuro col Paris Saint-Ger ai microfoni di Radio CRC. Tante già le offerte arrivate sul piatto del portiere italiano e della Nazionale che in questo momento è pronto a valutare di tutto.

La conferma arriva direttamente dal suo agente visto che Donnarumma è stato anche accostato al Napoli e ci sono delle novità confermate e altre smentite dal suo agente. Lo stesso Raiola ha dichiarato che la madre di Gigio è una tifosissima del Napoli e che anche il portiere non ha mai rinnegato le sue origini.

In questo momento però è fantasia parlare di Donnarumma al Napoli o in Italia perché in molti lo vorrebbero ma in pochi possono permetterselo. Lui si trova bene a Parigi e in questo momento si tratta il rinnovo.