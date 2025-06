Incontro a Londra per il nuovo allenatore: Inter in pressing

Dopo l’addio di Simone Inzaghi l’Inter si è subito messa a lavoro per trovare l’allenatore dal quale ripartire.

Nel corso di questi giorni, anche prima che arrivasse l’ufficialità della separazione dal tecnico piacentino, diversi nomi interessanti sarebbero stati accostati alla panchina nerazzurra. Giuseppe Marotta e dirigenza avrebbero però le idee piuttosto chiare su chi andare a puntare, anche perché l’Inter sarebbe adesso in pressing con un allenatore che in queste ore incontrerà a Londra la propria del suo attuale club per cercare di capire se ci sono i presupposti per cambiare le carte in tavola e cogliere l’opportunità nerazzurra.

Incontro a Londra: l’Inter spinge per il sì

Con l’addio di Simone Inzaghi l’Inter rischia di vivere un vero e proprio incubo, anche perché il mercato degli allenatori non offre al momento certezze dalle quali ripartire. A fronte di questo Giuseppe Marotta avrebbe intenzione di puntare su una scommessa che possa tanto permettergli di aprire un nuovo ciclo vincente quanto di fallire e costringerlo a ripartire da zero tra meno di 12 mesi.

È un terno al lotto che però obbliga l’Inter a rischiare, anche perché non facendo così non si saprà mai che fine si possa fare. Cambiare il vecchio per il nuovo non è mai semplice, ma dalle parti di viale Liberazione sono sicuri che il futuro può essere ancora più radioso per una squadra che si deve rialzare dopo la batosta in finale di Champions League. Ed è per questo che la scelta non deve essere sbagliata, sennò c’è il serio rischio che si possa fare la fine dei cugini milanisti dello scorso anno. La differenza rispetto alla programmazione del Milan sta tutta nel fatto che l’Inter avrebbe già bene in mente l’allenatore sul quale andare a puntare.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l’erede designato di Simone Inzaghi sarebbe Cesc Fabregas, che proprio in queste ore incontrerà a Londra la proprietà del Como per presentarle l’offerta del club nerazzurro e capire se c’è un minimo di margine per accettarla.

Ecco il nuovo allenatore dell’Inter

L’Inter vuole Cesc Fabregas per sostituire Simone Inzaghi. Lo spagnolo incontrerà oggi a Londra la proprietà del Como per capire il da farsi per il futuro, anche se stando a Sebastiano Sarno l’allenatore lagunare avrebbe già detto no al club nerazzurro.

Qualora questa decisione dovesse essere confermata, Giuseppe Marotta limiterà il casting a soli due tecnici, anche loro particolarmente giovani e che in passato hanno già avuto a che fare con l’Inter, ma da calciatori. Stiamo parlando di Patrick Vieira e Christian Chivu, con il secondo più del primo che metterebbe d’accordo più teste dalle parti di viale Liberazione per il semplice fatto che comunque ha già vinto da allenatore nerazzurro, seppur con la Primavera. Staremo a vedere.