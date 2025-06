Inter, svolta allenatore: Thiago Motta accetta la sfida

Arriva la svolta di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Thiago Motta perché un’altra panchina cambia in Italia e ora ci sono novità sul ritorno dell’ex Juventus.

Altro ribaltone in Italia, sono tante le panchine che sono cambiate in questo inizio di nuova stagione e già nei primi giorni di giugno sono tante le sorprese fino a questo momento. Ma ancora altre potrebbero arrivare perché ora si parla di quella che sembra essere la decisione presa dall’Inter per il ruolo di nuovo allenatore dopo l’addio di Inzaghi.

Servirà ripartire con un nuovo ciclo per i nerazzurri dopo dopo la Finale di Champions League persa perché l’Inter si è separata dal suo allenatore con Inzaghi che ha accettato una nuova sfida in Arabia Saudita e ora si cercherà di dare vita ad un nuovo progetto con un altro allenatore al suo posto.

Ci sono importanti conferme che arrivano per quanto riguarda la scelta dell’Inter del nuovo allenatore e sono diversi i nomi venuti fuori in questi giorni. L’idea del club nerazzurro è di ripartire con chi conosce già l’ambiente del calcio italiano e che ha avuto esperienze in questi ultimi anni in Serie A.

Calciomercato Inter: nuovo allenatore, c’è la svolta

Tra i vari nomi quello di Cesc Fabregas che dopo un anno al Como in Serie A ha sorpreso tutti per risulti e gioco e per questo motivo che ora si aspetta di capire se ci sono i margini per chiudere l’accordo. Attenzione però anche a quelle che sono le altre opzioni con Thiago Motta, De Zerbi e Vieira.

Ma attenzione a quello che può essere il vero colpo di scena, perché in queste ultime ore secondo Sky Sport Fabregas ha dato il suo ok all’Inter e ora dovrà capire se il Como è disposto a liberarlo. La società ha promesso al suo allenatore un grande mercato e potrebbe fare lo stresso col sostituto per dare continuità e crescita al Como.

Intanto, con Fabregas all’Inter il Como potrebbe puntare su Thiago Motta per garantire un progetto sempre più ambizioso e ora bisognerà capire se l’ex allenatore di Juve e Bologna accetterà questa possibile nuova sfida.

Decisive le prossime ore perché con Fabregas all’Inter il Como dovrà scegliere il suo sostituto e sono diverse le opzioni per il nuovo allenatore.