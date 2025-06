La Juve anticipa mezza Europa: colpo super in attacco

La Juventus a caccia del grande colpo in attacco: così la dirigenza bianconera può anticipare tutti, ecco il piano per il bomber dei sogni

Una nuova era sta nascendo in casa Juventus e a sorpresa contro ogni pronostico avanzato da qualche settimana a questa parte, potrebbe raccontare della conferma di Igor Tudor. Il tecnico croato, legato ai bianconeri fino al 30 giugno 2026, pareva destinato a salutare in favore del grande ritorno di Antonio Conte. Così, però, non è stato.

L’ex Commissario tecnico ha preferito rimanere a Napoli, nonostante un presunto accordo coi vertici bianconeri: adesso la strada per la permanenza di Tudor è spianata e già nelle prossime ore potrebbero esservi un colloquio tra l’allenatore e l’ormai prossimo direttore generale della Juventus, Damien Comolli. Il 52enne francese- che sarà affiancato da Chiellini in questa sua nuova avventura – ha lasciato la carica di presidente del Tolosa per vivere questa nuova avventura in Serie A, in vesti differenti.

Ad oggi si programma la costruzione di una Juventus che dovrà necessariamente tornare a brillare, in primis, in Serie A. Il nodo più complicato da sciogliere – possibilmente in tempi brevi, vista la partecipazione tra poche settimane al Mondiale per Club, riguarda l’attacco. Con Dusan Vlahovic in rampa di lancio per salutare Torino, si pensa alla permanenza di Kolo Muani, tutt’altro che scontata.

Se ne parlerà col PSG. Ma nel frattempo c’è un altro nome che sta animando la dirigenza bianconera e che potrebbe far fare i salti di gioia al popolo bianconero: la Juventus è pronta ad anticipare proprio tutti per uno dei bomber più forti e desiderati d’Europa.

La Juve brucia tutti: bomber da urlo in arrivo

L’idea è chiara. La nuova dirigenza vuole regalare a Tudor un attacco, al completo, prima del ritiro estivo. E così nelle ultimissime ore, con l’insediamento a Torino del neo dg, la Juventus ha accelerato per un affare da sogno che già oggi fa impazzire i tifosi della Vecchia Signora.

Secondo quanto riferito da ‘Sky‘ il club bianconero avrebbe intensificato i contatti con l’entourage di Jonathan David, attaccante in scadenza con il Lille il 30 giugno 2025. Un profilo considerato, per età e talento, ideale per aprire un nuovo corso vincente. L’attaccante piace da tanto tempo pure a Napoli ed Inter ma in questo momento sembra che la Juve si sia portata in netto vantaggio per la firma.

L’idea è provare a chiudere anche in tempi brevi l’affare, anticipando mezza Europa e portando alla corte di Tudor uno dei centravanti più seguiti dalle big europee. Il nazionale canadese, classe 2000, in questa ultima stagione con il Lille ha segnato 25 reti con 12 assist in 49 presenze, tra campionato e coppe.