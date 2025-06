Ormai la scelta è fatta: lascia l’Inter per il Real Madrid

Addio all’Inter, un big della squadra nerazzurra può finire al Real Madrid: la scelta è fatta, i tifosi non riescono a crederci

Per l’Inter è arrivato il momento di voltare pagina. Nonostante il Mondiale per Club ormai alle porte, il club nerazzurro sta approfittando di questi giorni post-Champions per rimettere ordine nei propri piani, soprattutto quelli sul mercato. Se di nomi in entrata se ne fanno, infatti, moltissimi, è chiaro che non mancherà anche qualche cessione. E una in particolare potrebbe lasciare a bocca aperta tutti i tifosi: un big è finito nel mirino del Real Madrid, e la scelta sembrerebbe ormai essere stata fatta.

Nonostante, a livello economico, la conquista della finale di Champions abbia portato grandi benefici al club nerazzurro, anche quest’anno si prospetta un mercato fatto di qualche grande colpo, ma anche di qualche sacrificio. Almeno un big della rosa sembra destinato a partire.

Fino a questo momento i maggiori indiziati all’addio sembravano essere calciatori come Dumfries, Dimarco o Calhanoglu, già in passato finiti nel mirino di tante big europee. A quanto pare, invece, a lasciare la squadra potrebbe essere uno dei grandi senatori del gruppo, tentato dalle sirene del Real, ancor di più dopo la disfatta clamorosa di Monaco che, inevitabilmente, lascerà il segno in tanti dei protagonisti.

Nell’estate in cui ha detto addio al 39enne Luka Modric dopo 13 lunghe, intense ed emozionanti stagioni, il Real Madrid sta cercando con grande attenzione, sul mercato europeo, un profilo che possa essere in grado di sostituire, almeno sotto vari punti di vista, il fuoriclasse croato.

Di nomi in orbita Real, da questo punto di vista, se ne sono fatti molti. Uno di questi sembra però essere in pole position nella mente di Florentino Perez, e si tratta proprio di un pilastro della squadra nerazzurra, considerato da tanti anni uno dei migliori centrocampisti d’Europa.

Inseguito da tante big europee, Nicolò Barella in questo momento non sembrerebbe più essere un incedibile per l’Inter, che avrebbe anzi fissato il prezzo per la sua cessione. Un prezzo, peraltro, parecchio alto: stando a fonti spagnole, i nerazzurri non accetterebbero un’offerta inferiore agli 80 milioni di euro.

Considerando un contratto ancora lungo (scadenza 2029) e un forte legame emotivo con il club, resta però da capire se Barella accetterà o meno di lasciare l’Inter per i Blancos. Al momento ogni ipotesi resta aperta e possibile, ma è probabile che la decione finale possa spettare proprio al giocatore, in una fase della carriera in cui potrebbe essere arrivato all’ultima chance per vivere un’avventura in una delle società più blasonate del mondo.