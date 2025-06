Theo rifiuta l’Arabia: il Milan pronto a chiudere lo scambio

Non c’è l’apertura del difensore francese che, per il momento, ha chiuso le porte all’eventuale arrivo in Arabia Saudita.

L’Al Hilal, lo stesso club che sta per ufficializzare Simone Inzaghi in panchina, aveva messo il giocatore in cima alla lista dei propri desideri.

Per il Milan era pronta un’offerta succulenta mentre per il ragazzo un ricco stipendio. Alla fine, però, per il momento ha prevalso l’ambizione di volersela giocare in un club di prima fascia in Europa.

Theo Hernandez, dunque, per ora, rifiuta l’offerta da parte degli sciecchi. Il Milan a questo punto valuta la possibilità di cederlo attraverso uno scambio, visto che non ci sono le condizioni per rinnovare il contratto del terzino.

E’ Gianluca DI Marzio di Sky Sport a fare il punto della situazione in merito al possibile scambio che può andare in scena nelle prossime settimane, con i rossoneri pronti a valutare la possibilità di cedere Theo Hernandez attraverso questa operazione di mercato.

Dopo aver rifiutato l’Arabia Saudita, il giocatore ha manifestato il suo obiettivo che è quello di proseguire la carriera in Europa.

Adesso toccherà al suo entourage accontentarlo, con diverse società che sono interessate al giocatore che può partire anche grazie ad uno scambio.

Theo Hernandez via con lo scambio, i dettagli

Al vaglio della dirigenza rossonera c’è questa ipotesi, che stuzzica e non poco la fantasia di Tare ed Allegri, che non si è opposto all’addio del francese.

Le cifre in ballo per il rinnovo sono troppo alte per le casse rossonere che, per questa ragione, non ha aperto alcun spiraglio per il prolungamento.

Ecco perché, si dovrà trovare un accordo per la cessione di Theo Hernandez anche perché, in caso contrario, il giocatore rischia di salutare a parametro zero nel 2026.

Intanto, dalla Spagna rilanciano la voce riguardo il possibile interesse dell’Atletico Madrid che sarebbe disposto a mettere sul piatto anche Molina, un vecchio pallino di Allegri ai tempi della Juventus

Milan: Molina per Theo Hernandez?

Da capire come si evolverà la situazione relativa al futuro di Theo Hernandez. Intanto, la squadra di Simeone, che si appresta ad accogliere in società anche Giuntoli, sta ragionando riguardo questa ipotesi con Molina che può andare al Milan come contropartita di Theo.

Si attende anche la risposta da parte del ragazzo, che intende valutare anche altre piste per la sua carriera. Altre società si erano interessate al giocatore anche se, per il momento, nessuno si è presentato alla porta del Milan, ad eccezione dell’Al Hilal.