Blitz improvviso e addio Juve: super scambio col Bologna

La Juventus è pronta a dire addio ad uno dei suoi gioielli: scambio con il Bologna, operazione pazzesca in vista dell’estate

In casa Juventus è in atto una vera e propria rivoluzione. Il Mondiale per club si avvicina ed ormai andranno sciolti con urgenza alcuni importanti nodi che riguardano il futuro della Vecchia Signora, in primis a livello dirigenziale. Damien Comolli sarà il nuovo direttore generale del club bianconero, dopo l’esonero di Cristiano Giuntoli.

Sarà affiancato da una figura particolarmente legata all’ambiente, nelle sue decisioni più importanti, come Giorgio Chiellini. In attesa di capire quale sarà la mossa che riguarderà la decisione sul prossimo direttore sportivo, è evidente come le attenzioni in casa Juventus siano oggi tutte proiettate alla guida tecnica. Si fa strada l’ipotesi di una permanenza di Igor Tudor. Il tecnico croato, dopo aver ‘smentito’ a distanza Giuntoli (poi allontanato) dovrebbe accompagnare la squadra al Mondiale per Club con una conferma già in tasca di essere ancora l’allenatore della Juventus.

Una situazione spinosa e tutto fuorché già scritta, nonostante un legame contrattuale che dice 30 giugno 2026. Le strategie della dirigenza bianconera riguarderanno, in primis, le uscite. L’attacco al centro dell’attenzione, con una vera e propria rivoluzione in arrivo. In attesa di comprendere quali saranno le valutazioni su Arek Milik, praticamente mai a disposizione nell’ultima stagione, pare invece certa la partenza di Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo, in scadenza il 30 giugno 2026, non potrà che dire addio nelle prossime settimane per regalare un tesoretto alle casse bianconere. Occhio anche a Kolo Muani, per il quale le discussioni col PSG sono in corso: non sarà facile.

Bologna-Juve, che scambio: colpaccio bianconero

A sorpresa potrebbe nascere un’alleanza di mercato con il Bologna. Un possibile scambio che a Torino spererebbero di vedere concretizzato: lo scenario che sta per andare in scena riguarderebbe Samuel Mbangula, 21enne belga che secondo ‘Juvefc.com’, piace molto alla società emiliana.

Il Bologna sembrerebbe dunque interessatissimo al gioiello bianconero, sotto contratto con la Juve fino a metà 2028 e reduce da 32 presenze stagionali con 4 gol e 5 assist vincenti tra campionato e coppe. Mbangula, ad oggi, piace molto sia in Bundesliga che in Premier League. La dirigenza torinese potrebbe approfittarne per provare a puntare su Dan Ndoye, ala svizzera di 24 anni che nel recente passato è stato accostato pure all’Inter.

Il gioiello rossoblù, classe 2000, viene valutato intorno ai 30 milioni dai felsinei a maggior ragione dopo l’ennesima grande stagione, stavolta agli ordini di Vincenzo Italiano. 41 apparizioni con 9 gol e 6 assist vincenti, tra campionato e coppe per Ndoye, il cui contratto scadrà a metà 2027.