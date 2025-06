Juventus, scelto il nuovo allenatore: arriva nel 2026

Ci sono delle nuove notizie che riguardano la conferma di Igor Tudor in panchina con la Juventus anche per la prossima stagione e ora parte il toto allenatore.

Tante le voci che riguardano quella che è una situazione particolare che sta vivendo la Juve in questi mesi perché un altro progetto è fallito e la società bianconera ha deciso di fare fuori i principali responsabili: Thiago Motta e Giuntoli. Adesso la società dovrà capire come provare a ripartire cercando il riscatto sin da subito, intanto, sono cambiate le strategie per quanto riguarda il prossimo allenatore della Juve.

Arrivano delle novità che riguardano quello che può essere il cambio in panchina della Juventus perché si è parlato tanto in queste ultime settimane della scelta che può fare la società che ora può ribaltare la situazione con il futuro di Igor Tudor.

La Juventus ha pensato di cambiare allenatore ma ora Tudor può avere ancora una chance. Il tecnico ha intenzione di dimostrare il suo valore e in questo momento può avere la possibilità di fare una scelta importante con la conferma della Juventus. La società proprio nelle prossime settimane cercherà di tirare le somme e valutare la scelta da fare.

Calciomercato Juve: scelta fatta per il prossimo allenatore

Ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano proprio quella che può essere la scelta sul futuro di Igor Tudor con la Juventus perché adesso il club bianconero può pensare di dare una svolta al progetto in vista dei prossimi anni.

Adesso possono esserci delle nuove notizie che possono portare ad un cambiamento perché ora la Juve pensa di confermare Tudor come allenatore anche per la prossima stagione. In questo momento la società ha deciso che al Mondiale per Club ci sarà lui in panchina e poi verranno tirate le somme per fare delle valutazioni.

Ma secondo le ultimissime notizie ora può ancora continuare l’avventura di Tudor alla Juventus anche per il prossimo anno. Il tecnico ha ancora un anno di contratto con il club bianconero e poi si può valutare una nuova esperienza.

La Juventus può tenere Tudor e poi valutare il prossimo allenatore nel 2026 con Inzaghi e Conte che possono essere la scelta giusta per il futuro. Entrambi i tecnici rientrano nella lista dei preferiti del club bianconero.