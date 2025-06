Mourinho all’Inter: la svolta per un motivo, annuncio di Repubblica

José Mourinho prepara il suo ritorno da Special One all’Inter. Dopo alcune recenti dichiarazioni, la clamorosa notizia è quella del suo ritorno in nerazzurro.

Aveva chiaramente detto, senza troppi giri di parole e alla sua maniera, che non voleva vedere eguagliato il suo triplete del 2010, nonostante l’amore per l’Inter. L’ultima Champions League vinta con i nerazzurri è uno degli ultimi capolavori fatti da un club italiano perché nel calcio sono poche squadre capaci di fare quanto fece il club nerazzurro proprio sotto gestione del portoghese.

Dopo le recenti delusioni vissute tra Tottenham e Roma, esperienze che sono finite entrambe con l’addio amaro, ecco che il ritorno di Mourinho potrebbe consumarsi dopo l’annata vissuta in Turchia.

Inter, ritorna Mourinho: l’annuncio sulla svolta in panchina

L’Inter sta valutando diversi profili e con molte porte in faccia. Come annunciato da La Repubblica, questa mattina, la svolta arriverebbe con Mourinho in nerazzurro. Di nuovo, per un’esperienza-bis a quindici anni di distanza.

Sono passati infatti esattamente quindici anni da quell’abbraccio con Materazzi a Monaco, in lacrime, prima dell’addio. Un legame creato con Mourinho e che lo ha portato, ad oggi, a diventare il nome in lizza per un posto in panchina.

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, Marotta si è trovato a mani vuote. A seguito dei rumors su Vieira e Chivu, passando anche per Fabregas, occhio invece alla sorpresa in panchina che riguarda proprio Mourinho. Dopo l’esperienza in Capitale, in Serie A, potrebbe tornare per firmare con l’Inter.

Il motivo della scelta su Mourinho: cuore e occasione all’Inter

Cuore e occasione, spingono l’Inter a scegliere Mourinho. Il motivo è legato a quanto risulta complessa l’operazione che porta a Cesc Fabregas, allenatore che è stato già annunciato “incedibile” dal Como, che vuole tenerselo stretto nel ruolo manageriale che ricopre in Lombardia.

Niente Fabregas e niente “esperimenti”, l’Inter il suo progetto vincente vuole vederlo con un vincente in panchina, per il dopo-Inzaghi. Lo Special One è la prima scelta a sorpresa che riguarda i nerazzurri, considerando che tornando in Italia e con la personalità che ha da leader in panchina, può tornare per mettersi subito in gioco. E chissà che non possa accordarsi addirittura prima del Mondiale per Club, in programma tra pochissimo. Al posto di Inzaghi, altrimenti, sarà prima scelta su un traghettatore – il nome di Vecchi dell’Under 23 che sarà dei nerazzurri è il più indicato – in attesa poi di Mourinho, di nuovo, all’Inter.