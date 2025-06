Niente Fabregas, nuovo allenatore Inter: è un pallino di Marotta

Cambi e rivoluzioni in Italia per quanto riguarda il mondo degli allenatori e occhio a quello che può accadere da un momento all’altro con la scelta del nuovo allenatore dell’Inter.

Perché il club nerazzurro ha deciso di intraprendere ora una nuova strada dopo che Simone Inzaghi ha deciso di accettare una nuova sfida. Adesso le cose possono cambiare da un momento all’altro considerando che c’è la forte volontà da parte della società di fare le cose in grande e occhio alla scelta del nuovo allenatore dell’Inter.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano la decisione del club che è pronto a dare il via ad un nuovo progetto e ci sono diverse notizie che arrivano in merito alla scelta finale. Proprio in queste ore ha parlato il presidente Marotta che si sta impegnando con il resto della società per il ruolo del prossimo allenatore dell’Inter.

Attenzione a quella che può essere la scelta finale che riguarda la decisione del club che è pronto a fare un passo in avanti importante avviando un nuovo progetto che può essere decisivo e la svolta per il futuro. Perché adesso, dopo 4 anni con la gestione Inzaghi, che l’Inter si affiderà ad un nuovo allenatore e ci sarebbe un indizio chiave.

Calciomercato: nuovo allenatore Inter, la scelta

Ci sarebbe un retroscena importante di calciomercato che riguarda la scelta dell’Inter per il ruolo di nuovo allenatore. Il primo nome della lista al momento sembra Fabregas, ma con lui ci sarebbero dei problemi di troppo che possono far saltare il suo arrivo. C’è l’ostacolo Como da dover superare e per questo motivo che il club nerazzurro tiene aperto anche altre piste.

Possibile svolta a sorpresa per il ruolo di nuovo allenatore dell’Inter con Alfredo Pedullà di Sportitalia che svela quello che è un pallino di Marotta e Ausilio già da anni: si tratta di Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia.

In questo momento ci sono degli aggiornamenti in merito alla scelta del nuovo allenatore dell’Inter con De Zerbi che può essere la scelta a sorpresa. L’ostacolo in questo caso è il Marsiglia ma il giovane allenatore italiano vanta una grande stima dalla società nerazzurra che già due anni fa ha provato a prenderlo. Le prossime ore saranno decisive per capire che tipo di scelta sarà presa.