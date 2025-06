Rabiot torna in Serie A: si chiude grazie allo scambio

Il calciomercato in Serie A torna a vedere Adrien Rabiot tra i protagonisti, dopo un solo anno dal suo addio.

Nei recentissimi giorni il centrocampista francese ha mandato più di qualche messaggio forte alla sua ex Juventus che, a causa del progetto – poi fallito – che aveva avviato con Thiago Motta, ha deciso di porre fine al suo legame contrattuale con Rabiot che, rimasto senza squadra, si è accordato poi col Marsiglia.

La scorsa estate è stata lunga e complessa per l’ex Juventus che, alla fine di una lunga telenovela estiva, ha deciso di “tradire” il suo ex Paris Saint-Germain, club col quale aveva rotto proprio com’è successo poi alla Juve nella scorsa estate, finendo infatti al Marsiglia. In questa estate e in Serie A, potrebbe consumarsi un secondo tradimento e tutto all’italiana perché le voci sul ritorno in Serie A sono concrete e spingono Rabiot verso una rivale storica della Juventus.

Calciomercato, Rabiot di nuovo in Serie A: la destinazione

Adrien Rabiot è la scelta per il centrocampo in Serie A e considerando la possibilità di competere per un posto ai vertici in un club storico italiano, per il francese è un’occasione importante. Il dominio del PSG ormai è anche europeo e il Marsiglia è “troppo poco” forse per il calciatore che, sotto servizio di Roberto De Zerbi, si trova comunque tra i club più importanti in Francia.

Ciononostante, appunto, potrebbe spingere lo stesso giocatore a salutare, per giocarsi una chance in Serie A. C’è chi infatti, in Italia, sta mettendo in atto quella che è la propria rivoluzione e uno degli allenatori che lui definisce “padre calcistico” lo rivuole nel suo progetto.

Si tratta di Massimiliano Allegri che, da allenatore del Milan, ha già dato il suo via libera per l’assalto a Rabiot. Il centrocampista francese, dopo un anno dall’arrivo al Marsiglia potrebbe così salutare l’OM e tornare da Allegri, dopo il suo passato alla Juve.

Lo scambio tra centrocampisti: chi parte al posto di Rabiot

Come fanno sapere da Il Corriere dello Sport, per ammorbidire o addirittura annullare le richieste economiche del cartellino che fanno da Marsiglia, per Adrien Rabiot, il Milan avrebbe intenzione di inserire uno dei suoi centrocampisti per lo scambio in questa estate.

Si tratta della possibilità di effettuare un’operazione di scambio proprio tra Rabiot e Ismael Bennacer che a gennaio si è trasferito in prestito al Marsiglia e che pare abbia convinto l’OM a trattenerlo, anche per la prossima stagione.