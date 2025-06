Blitz decisivo, Berardi firma subito: dove giocherà l’anno prossimo

Colpo in arrivo in Serie A con Domenico Berardi pronto a firmare nei prossimi giorni rappresentando un importante colpo in questa sessione di trattative.

Tornato in Serie A con il Sassuolo dopo un solo anno di Serie B, Domenico Berardi è pronto a tornare protagonista nel massimo campionato italiano.

Il grave infortunio che lo aveva colpito nel finale della stagione 2023/2024, ha frenato la possibilità di un trasferimento da parte di Domenico Berardi in una big del nostro campionato. La punta classe 1994 ha deciso di restare al Sassuolo per cercare di recuperare al meglio dal suo infortunio e rimettersi in sesto prendendosi il tempo necessario. Tornato in campo è stato subito decisivo per la squadra emiliana che ha agilmente trovato la strada per tornare in Serie A dominando di fatto il campionato di Serie B. Ora per Berardi possono aprirsi le porte della firma su un importante contratto.

Calciomercato, Berardi vicino alla firma: si chiude

Stando a quanto affermato da Fantacalcio.it, Domenico Berardi sarebbe vicino al prolungamento del contratto con il Sassuolo andandosi a legare di fatto a vita ai colori neroverdi. La punta ha sempre vestito la maglia della squadra emiliana e l’attuale accordo scadrà nel giugno del 2027 ma per lui appare pronto un accordo fino al 2029 o 2030.

Una scelta che andrebbe a legare di fatto il giocatore al Sassuolo a vita vestendo solamente la maglia neroverde per tutta la carriera. Durante gli anni passati Berardi non aveva mai nascosto l’ambizione di scendere in campo in palcoscenici più importanti e provare a giocarsi le coppe europee ma allo stesso tempo ha sempre ribadito quanto si senta a suo agio con la maglia del Sassuolo e che non sia facile lasciare quella che è casa sua da sempre.

Il Sassuolo sa di avere tra le mani uno degli attaccanti italiani più talentuosi del momento e non ha intenzione di privarsene soprattutto in questa stagione che segna il ritorno in Serie A dopo un anno di purgatorio. Le squadre interessate alla punta classe 1994 non mancano, dal Milan alla Fiorentina passando per Lazio e Roma ma gli emiliani difficilmente daranno l’ok alla sua partenza per meno di 12 milioni.

Un investimento che appare difficile venga realizzato in questa estate considerato il fatto che Berardi ha pienamente recuperato dall’infortunio ma si vuole prima capire quale sia la sua tenuta fisica nella stagione del ritorno alla massima serie. Non è da escludere che un tentativo possa essere fatto durante la prossima sessione di trattative invernali.