Donnarumma in Serie A, tutto vero: arriva la conferma

Donnarumma di nuovo nel nostro campionato, le ultime dichiarazioni aprono degli spiragli

Non si sbaglia, forse, a definire in questo momento Gianluigi Donnarumma il portiere più forte al mondo. L’estremo difensore della Nazionale ha del resto messo la sua firma in maniera importante, eccome, sulla conquista della Champions League da parte del Psg.

In finale, non c’è stato nemmeno bisogno delle sue parate, vista la netta superiorità mostrata dai francesi nei confronti dell’Inter, ma quanto fatto nei turni precedenti contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal invece resta nella memoria. Interventi clamorosi che hanno spinto i suoi, a confermare le sue doti e a consacrarlo definitivamente. Aggiungere una Champions al suo già ricco palmares conta molto.

Tuttavia, nonostante il ruolo da protagonista assunto al Psg, dopo stagioni in cui non sempre era stato considerato un intoccabile, si parla molto del suo futuro e non potrebbe essere altrimenti. La sua situazione contrattuale del resto attira l’attenzione, essendo il suo contratto con il Psg in scadenza tra un anno. I dialoghi con il club francese sono in corso, ma per adesso non c’è nulla di certo. Al punto che la suggestione è spuntata ripetutamente: e se Donnarumma tornasse in Serie A? In questo senso, sono arrivate delle conferme di rilievo.

Donnarumma, parla l’agente: “Piace all’Inter, ma per il momento non c’è nulla”

A prendere la parola, è stato il suo agente Enzo Raiola, intervistato dai cronisti all’esterno della sede dell’Inter, dove si trovava per discutere del futuro di un altro suo assistito, Cocchi. Inevitabile chiedergli di Donnarumma e del club nerazzurro, pista di mercato che è stata piuttosto battuta, almeno a livello di rumours.

Sul tema, Raiola si è espresso in maniera chiara: “Donnarumma piace molto all’Inter, è inutile nasconderlo. Così come piace a tante altre squadre. Per il momento, però, con l’Inter non c’è nessun discorso, non c’è nulla. Il Napoli? Pura fantasia. Con il Psg abbiamo già avuto un confronto dopo la finale per il rinnovo, a breve ne riparleremo, ma facendo tutto senza fretta”. Insomma, per avere notizie effettive sul futuro del portiere della Nazionale bisognerà aspettare almeno qualche giorno ancora. Nel frattempo, si può ancora sognare, in chiave interista, anche se la situazione in questo momento non sembra destinata a decollare in tempi brevi.