Italia, dimissioni Spalletti in un solo scenario: il possibile sostituto

La pesante sconfitta di Oslo potrebbe avere conseguenze importanti sulla posizione di Luciano Spalletti da CT dell’Italia.

Si starebbe infatti cominciando a parlare di dimissioni per l’ex allenatore del Napoli, che nel post partita ai microfoni della RAI è però sembrato essere molto lucido e deciso a continuare per la sua strada. Per questo motivo è impensabile credere che l’Italia possa rimanere senza Commissario Tecnico nelle prossime settimane, anche se lo scenario delle dimissioni non è da escludere a priori, soprattutto se dovesse verificarsi una cosa in particolare.

In quel caso la Federazione avrebbe bene in mente su chi andare a puntare, anche perché non ci sarebbe altra soluzione al di fuori di questa per cercare di ripartire.

Dimissioni Spalletti: annuncio in diretta

La sconfitta di Oslo fa male, tanto, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Un’Italia spenta, quasi senza motivazioni si è fatta surclassare da una Norvegia che ha dimostrato di averne decisamente di più. Il percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali non poteva cominciare peggio, per una Nazionale che inizia a scricchiolare dall’interno.

Stando alle ultime notizie, infatti, la posizione in panchina di Luciano Spalletti non sarebbe poi così tanto solida. Con lui il presidente Gravina ha cominciato un progetto tecnico che rischia di fallire come i due precedenti se non di dovesse centrare la qualificazione anche ai prossimi Mondiali. Una sconfitta come quella di questa sera ha fatto arrabbiare i tifosi al punto da cominciare a chiedere a gran voce le dimissioni di Luciano Spalletti, che intervistato dai microfoni della RAI ha però dichiarato di voler continuare per la sua strada ed a testa alta, sicuro che i risultati arriveranno.

Le dimissioni non sono però uno scenario da scartare a priori. Qualora non si dovesse centrare la qualificazione neanche questa volta, infatti, Luciano Spalletti potrebbe decidere di lasciare il proprio posto in Nazionale ammettendo il proprio fallimento.

Nazionale: il possibile sostituto di Spalletti

Non esiste mancare per la terza edizione consecutiva la qualificazione ad un Mondiale. L’Italia deve andare in America nell’estate del 2026, sennò a doversi dimettere sarà non solo il CT Luciano Spalletti ma anche il presidente Gabriele Gravina, che da quando è alla guida della Federazione ne ha commessi di errori.

Qualora dovesse verificarsi un scenario del genere il possibile sostituto dell’ex Napoli potrebbe e dovrebbe essere solo uno: Claudio Ranieri. Il Senior Advisor della Roma ha annunciato ufficialmente il suo addio al mondo del calcio giocato ed allenato con il termine della scorsa stagione, ma semmai dovesse farsi avanti la Nazionale è difficile pensare che non possa ritornare in gioco giusto per ripetere quello che è riuscito a fare a Roma: risollevare le sorti di una squadra (e ambiente) allo sbaraglio. Staremo a vedere.