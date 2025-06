Maignan via, tre nomi per sostituirlo: due sono in Serie A

Il destino di Mike Maignan potrebbe essere lontano dal Milan con il portiere francese che è finito nel mirino del Chelsea che lo vorrebbe già al mondiale per club.

In queste ultime ore si sta facendo sempre più forte il pressing da parte del club londinese nei confronti dell’estremo difensore francese che potrebbe salutare durante la sessione di mercato estiva.

Mike Maignan sarebbe rimasto molto deluso dal mancato rinnovo del contratto con il Milan che sembrava essere molto vicino alla fine del 2024. Le trattative si sono poi arenate ed ora il portiere è giunto ad un anno dalla fine del suo contratto e si sta guardando intorno per trovare una nuova sistemazione. Enzo Maresca sta spingendo molto per cercare di assicurare il cartellino di Maignan al suo Chelsea anche se Massimiliano Allegri non vorrebbe perdere quello che è stato il capitano della squadra durante gli ultimi mesi.

Il Milan valuta i possibili sostituti di Maignan: tre nomi in lista

In casa rossonera si sta prendendo in seria considerazione la possibilità di cedere l’estremo difensore durante l’estate e si valutano i possibili sostituti per regalare a Massimiliano Allegri un portiere di livello. I nomi più caldi sono quelli di Chevalier del Lille, Carnesecchi dell’Atalanta e Milinkovic-Savic del Torino.

Il primo è stato votato come miglior portiere della Ligue 1 appena conclusa, venendo preferito addirittura al campione d’Europa in carica Donnarumma. Classe 2001, Chevalier sembra essere pronto ad una nuova avventura facendo il salto di qualità ed il Milan sarebbe felice di averlo nelle sue fila per prendere il posto di Maignan. Il problema è rappresentato dalle alte richieste del Lille che vuole circa 30 milioni per il proprio portiere.

Stessa somma è richiesta dall’Atalanta per Marco Carnesecchi. Il portiere, classe 2000, ha vissuto un’ottima stagione con i bergamaschi che non vorrebbero perdere quello si è messo in mostra come uno dei migliori estremi difensori del campionato. La mancata partecipazione alle coppe potrebbe rendere difficile il percorso per il Milan con l’Atalanta che, dalla sua, ha la partecipazione alla prossima Champions League.

Più percorribile la pista che porta a Milinkovic-Savic. Il Torino non vorrebbe perderlo ma il serbo ha una clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro che potrebbe permettergli di lasciare i granata in estate. Nel caso in cui dovesse salutare Maignan il Milan potrebbe decidere di puntare su di lui, ormai punto fermo del Torino da diverso tempo.