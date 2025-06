Mazzata tremenda in Champions: bomba penalizzazione

Sorpresa clamorosa in vista della prossima Champions, una big rischia grosso: può arrivare una tremenda penalizzazione

Nemmeno il tempo di mandare in archivio la prima, emozionante, edizione della Champions League con il nuovo formato, che già si addensano all’orizzonte nubi sulla prossima edizione. Una delle big più attese rischia infatti grosso. A causa di problemi di carattere finanziario, potrebbe arrivare una penalizzazione clamorosa, e per gli equilibri della seconda edizione del rinnovato e prestigioso torneo europeo sarebbe un colpo di scena davvero incredibile.

Secondo quanto riferito dal The Times, uno dei più autorevoli quotidiani inglesi, la UEFA si starebbe preparando alla prossima edizione della Champions facendo il conto dei club che non hanno tenuto fede agli impegni presi con gli organi che si occupano del controllo delle regole relative al Fair Play Finanziario.

Da questo punto di vista, ad esempio, Chelsea e Aston Villa sarebbero stati ritrovati in fallo. Per loro si tratterebbe però di una prima violazione, che potrebbe quinci concretarsi in una sanzione pecuniaria e qualche paletto per i prossimi anni. Diversa la situazione invece per una big europea, una delle grandi protagoniste dell’ultima Champions. In questo caso, essendo già alla seconda infrazione, il rischio grosso è infatti di vedersi addirittura penalizzati nella superclassifica.

Penalizzazione in Champions, arriva la notizia che allarma i tifosi: può succedere davvero

La buona notizia per i tifosi italiani è che, stavolta, la mannaia del Fair Play Finanziario non dovrebbe colpire alcun club del nostro campionato. Secondo quanto riferito dalle già citate fonti britanniche, a ritrovarsi nei guai sarebbe infatti uno dei grandi club di Spagna, e in particolare il Barcellona.

Alle prese con la seconda, possibile, infrazione, il club catalano non ha ancora avviato i colloqui con il Club Financial Control Board, come fatto da Chelsea e Aston Villa. Ha invece perso un ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport per una sanzione da 500mila euro che i giudici hanno definito come “relativamente lieve“. Una sconfitta giuridica che potrebbe comportare guai ben più seri per la società guidata da Joan Laporta.

Per quanto i vertici della società si stiano impegnando per cercare di reperire nuove risorse finanziarie, utilizzando anche modalità piuttosto creative e originali nell’ambito del mondo del calcio, la situazione a livello economico non sta subendo un vero miglioramento, considerando anche le regole, via via più stringenti, imposte dalla UEFA.

Anche per questo motivo, salvo ulteriori sorprese, il Barça sembra destinato a partire, nella prossima Champions, con un handicap. Resta però ancora da quantificare a quanto potrebbe ammontare la penalizzazione in classifica, considerando che non esistono al momento precedenti al riguardo.