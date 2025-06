Milan beffato: il futuro di Kim è già stato deciso

Quale sarà il futuro di Kim? Ci sono delle novità relative al destino del difensore, che interessa anche al Milan. Il Bayern è pronto a cederlo, ecco a chi.

E’ di oggi la notizia di un forte interesse del Milan nei confronti del difensore del Bayern Monaco Kim, ex Napoli. I rossoneri, attraverso il ds Tare, che già ai tempi della Lazio aveva seguito da vicino il sudcoreano, hanno iniziato a valutare l’operazione.

C’è, però, un grosso problema che rischia di mandare all’aria l’eventuale trasferimento dell’ex Napoli. Ecco nuovi aggiornamenti su questa operazione.

Il Bayern Monaco ha già deciso di separarsi con Kim Min Jae. In estate avverrà l’addio del calciatore che ormai non rientra più nei piani del club tedesco, che sembra intenzionato a fare a meno del difensore che è ai margini del progetto.

Nonostante il grande investimento che fu fatto qualche stagione fa, per portare in Baviera il difensore, il rendimento del coreano è calata e in questi anni non è riuscito a migliorarsi in Bundesliga.

Ecco perché, considerando anche la sua crescita, le parti hanno deciso di interrompere l’esperienza. Adesso si attende solo l’offerta giusta per vendere Kim. Quest’oggi il calciatore è stato accostato anche al Milan, visto che Tare l’ha seguito già in passato in tempi non sospetti, quando era alla Lazio.

Kim in rossonero potrebbe trovare la giusta continuità e tornare ad essere il protagonista visto ai tempi del Napoli. L’affare, però, non è semplicissimo a causa delle alte richieste e di una concorrenza spietata.

Kim via dal Bayern, chi lo prende adesso

Il Milan rischia di dover rinunciare all’obiettivo di mercato Kim, che ha davvero tanto mercato.

Il giocatore, che fu scoperto da Giuntoli e portato in Italia dal Napoli, adesso sta vivendo una fase particolare della sua carriera.

Ecco perché, consigliato anche dal suo entourage, potrebbe lasciare il Bayern nel corso di questa sessione di mercato. Ci sono tanti club interessati a Kim, soprattutto dalla Premier. Il Milan attulmente è in seconda fascia anche nelle preferenze del giocatore.

Quali sono le società interessate a Kim?

Kim Min Jae è sempre più lontano dal Napoli. Il difensore, infatti, classe 1996, è pronto a lasciare la Germania. Il Manchester United è interessato al calciatore ma secondo quanto riportato da footboom, ci sarebbero anche altri club inglesi su di lui.

Liverpool, Chelsea e Newcastle sono pronti a sfruttare l’occasione per chiudere il colpo e portare Kim in Premier League. Concorrenza agguerrita, dunque, per il centrale con il Milan che prima di procedere al suo acquisto dovrà superare davvero tanti ostacoli.