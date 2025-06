Milan beffato: Ricci firma con un’altra big di Serie A

L’obiettivo di mercato dei rossoneri, erede designato di Reijnders, sta per firmare con un’altra squadra di Serie A: ecco quale.

E’ tutto pronto per l’addio dal Torino di Samuele Ricci. Il centrocampista dei granata, nonostante il recente rinnovo di contratto, è pronto a cambiare squadra in questa sessione estiva di calciomercato.

Ci sono tutti i presupposti affinché il calciatore lascia il Torino per andare in una big del calcio italiano. Il Milan sembrava in pole, almeno fino a poche settimane fa. Invece, a sorpresa, a spuntarla può essere un’altra società che si è mossa in silenzio grazie al nuovo allenatore.

Manca sempre meno all’addio di Reijnders, che è pronto a firmare per il Manchester City in vista della prima edizione del Mondiale per Club Fifa. Il Nazionale olandese ha già dato il via libera all’operazione, con i rossoneri che sperano di incassare da questa cessione almeno 75-80 milioni di euro.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il via libera a questa operazione, che porterà all’addio del giocatore che è stato fra i migliori del Milan nell’ultima stagione. Al suo posto è pronto Modric, che arriverà in rossonero a parametro zero.

Il croato, però, non sarà l’unica sorpresa. Ad affiancare l’ex Real Madrid ci sarà anche un altro centrocampista. Difficile, a questo punto, l’opzione Ricci, che ha ricevuto un’altra ricca proposta da parte di un’altra società.

Quale sarà il futuro di Ricci?

Un intreccio di mercato particolare, quello che può andare in scena nelle prossime settimane.

L’Atalanta può essere la protagonista inattesa, con la cessione di Ederson che potrebbe mettere nei guai il Milan di Allegri.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato raccolte dall’Eco di Bergamo, con l’addio del brasiliano la società è pronta a chiudere per portare all’Atalanta Samuele Ricci.

Ricci al posto di Ederson?

L’arrivo di Juric in panchina può essere decisivo per portare all’Atalanta Ricci. L’allenatore, che è stato determinante nella crescita del centrocampista di proprietà del Torino, potrebbe optare per i nerazzurri piuttosto che per il Milan. Inoltre, l’Atalanta avrebbe la possibilità di chiudere in anticipo l’operazione anche a prescindere da ciò che accadrà sul fronte Ederson. Una situazione, quindi, tutta da seguire con il centrocampista che questa volta è pronto a trasferirsi in un’altra squadra di Serie A e lasciare definitivamente la squadra granata.