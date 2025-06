Serie A, l’allenatore sta firmando: contratto fino al 2027

I contatti delle ultime ore hanno dato l’esito sperato: l’allenatore è prossimo a firmare il suo contratto con il Club.

Per ripartire anche nella prossima stagione non si poteva fare scelta migliore, anche perché stiamo parlando di un tecnico che conosce molto bene non solo il campionato di Serie A ma anche l’ambiente nel quale andrà a lavorare. Fino a quando non ci saranno le firme sui contratti, però, è meglio non dare nulla per scontato, anche se alla fine si tratta davvero di mettere nero su bianco un accordo che neanche negli scorsi giorni è stato in discussione.

L’allenatore sta firmando: si riparte

La notizia era nell’aria già da diversi giorni, ma adesso è prossima a diventare ufficiale. Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore firmerà presto con il Club, convintosi con il finale della scorsa stagione che questa sia la scelta migliore in assoluto per dare il via a un corso tanto ambizioso quanto vincente.

L’ufficialità è di conseguenza attesa nei prossimi giorni, anche se i più scaramantici non hanno intenzione di sbilanciarsi fino a quando non verrà effettivamente messo nero su bianco l’accordo raggiunto dalle parti in queste trattative, anche perché si sa che basta veramente poco per stravolgere le carte in tavola. Non sarà però questo il caso, anche perché è già stato ampiamente dimostrato che allenatore e Club hanno intenzione di lavorare insieme per cercare di togliersi qualche soddisfazione professionale.

Dopo aver clamorosamente rifiutato la panchina dell’Inter, Patrick Vieira è pronto a firmare il suo rinnovo di contratto con il Genoa dando così continuità al suo progetto tecnico in rossoblù ma soprattutto valore alle parole dette in questi giorni così intensi che hanno visto il suo nome venire accostato con una certa insistenza alla panchina nerazzurra e non solo.

I dettagli dell’accordo con l’allenatore

Patrick Vieira continuerà ad essere l’allenatore del Genoa anche nella prossima stagione. In questi giorni si è veramente pensato che il francese potesse lasciare la panchina del Ferraris per approdare in quella della San Siro nerazzurra, ma con convinzione e lucidità ha deciso di rigettare la proposta dei vice campioni d’Italia per dare continuità al suo progetto in rossoblù.

Mossa tutt’altro che scontata e che ha fatto piacere alla proprietà genoana, che ha deciso di blindarlo anche per via degli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione. Stando dunque a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri canali social, dopo aver raggiunto l’accordo definitivo, Patrick Vieira firmerà con il Genoa fino al 30 giugno 2027, prolungando così di un anno la naturale scadenza del suo contratto originario con il Grifone.