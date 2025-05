Serie A, colpo Vieira per una big: già pronto l’accordo

Patrick Vieira è stato uno dei migliori allenatori della seconda parte di stagione in Serie A: per il francese è pronto l’accordo con una big.

L’allenatore del Genoa è subentrato ad Alberto Gilardino qualche mese fa, in un momento complesso del Grifone, e ha fatto immediatamente la differenza, portando serenità e tranquillità in un ambiente e in uno spogliatoio complesso che ha ritrovato con lui la gioia di un gruppo unito e compatto.

Il futuro di Vieira potrebbe essere già lontano dal Genoa: ci sono sirene di mercato che lo vorrebbero lontano dal Grifone per firmare con una big.

Vieira lascia subito il Genoa: le ultime

Il Genoa di Patrick Vieira si è salvato con largo anticipo rispetto alle previsioni di inizio stagione e parte del merito è sicuramente dell’allenatore francese, capace di stravolgere mentalmente la rosa e di arrivare alla quadra perfetta per arrivare all’obiettivo.

Il nome di Vieira si è fatto largo nel caos della Serie A e ora il suo profilo interessa a diverse squadre che potrebbero strapparlo al Genoa.

Secondo le ultime notizie, il futuro di Vieira può cambiare già: c’è una big di Serie A pronta a tesserarlo subito.

Lazio su Vieira per il dopo Baroni

La Lazio ha deciso per l’esonero di Baroni e ora sta vagliando diversi nomi per la panchina per poter sostituire il tecnico che aveva fatto bene fino a un certo punto della stagione prima di trovare il crollo del verticale e di terminare il campionato al settimo posto.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Lazio valuta Patrick Vieira come nuovo allenatore. Il francese è uno dei nomi che Claudio Lotito è Fabiani stimano più di tutti e potrebbe essere lui l’erede di Baroni sulla panchina biancoceleste.

Il futuro di Vieira alla Lazio potrebbe diventare concreto nel giro di qualche settimana perché i biancoceleste hanno fretta di avviare un nuovo progetto e la prima mossa da fare è l’innesto di un nuovo allenatore.

Non solo Vieira: la Lazio pensa anche a Conceiçao

Vieira è un obiettivo concreto della Lazio per la prossima stagione. Il francese ormai si è confermato come uno dei migliori allenatori della Serie A e potrebbe essere la scelta giusta per il nuovo progetto laziale.

Per Lotito non sarà complicato convivere Vieira ad accettare la Lazio, tanto che è già pronto un contratto da 2 milioni di euro a stagione, ma ci sarà da verificare prima il nome di Conceiçao, il vero e primo obiettivo della Lazio.