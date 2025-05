“Vergogniamoci”, Zaccagni deluso lascia la Lazio: l’annuncio

Arriva il messaggio ai tifosi della Lazio direttamente dal capitano Mattia Zaccagni che è pronto a farsi da parte in vista del futuro, tante le squadre sul calciatore deluso dell’annata.

Una partita che nessuno si sarebbe aspettato potesse concludersi in questo modo. Perché c’è grande delusione ed amarezza in casa Lazio per quanto accaduto con la squadra di Baroni che ha perso l’ultima partita in campionato contro il Lecce giocando anche tutto il secondo tempo con un uomo in più per l’espulsione di Pierotti della squadra salentina.

Una sconfitta dinanzi ai propri tifosi che sono rimasti delusi per il risultato finale e di stagione con la Lazio che è quindi fuori dalle Coppe per il prossimo anno e avrà solo il campionato da dover giocare.

Al termine della partita tanta rabbia e frustrazione soprattutto per chi mette l’anima come giocatori che fanno la differenza e tra questi Mattia Zaccagni che è diventato in questi anni un vero simbolo della Lazio.

Lazio, sfogo di Zaccagni: l’annuncio sul futuro

Sono arrivate delle dichiarazioni importanti in vista del futuro perché la Lazio si è auto esclusa dalle Coppe per l’Europa visti i risultati delle ultime giornate di campionato che sono state decisive e tanta è stata la delusione dopo la partita con anche Zaccagni che si è sfogato.

Al termine della partita tra Lazio-Lecce, decisiva per fare fuori proprio i biancocelesti dalle Coppe europee in vista della prossima stagione, ha parlato il capitano Mattia Zaccagni che si è presentato davanti alle telecamere di DAZN per uno sfogo importante:

“Abbiamo sbagliato al partita. Ci dispiace tantissimo, siamo distrutti. Ci dobbiamo vergognare. Ora ci sarà tempo per pensare e chi di dovere farà le sue valutazioni. La società farà le sue valutazioni e vedremo cosa succederà. Futuro? Non voglio parlare di cose che non posso sapere. Voglio ridare gioia ai tifosi”.

Difficile capire cosa possa accadere in vista della prossima estate perché il nome di Mattia Zaccagni è fortemente nel mirino di grandi club tra cui proprio il Napoli. La possibilità di una cessione resta aperta come ha fatto intendere il giocatore stesso, anche se la sua volontà principale sarebbe quella di restare per vestire ancora la maglia e la fascia della Lazio.