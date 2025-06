Ultim’ora, maxi affare tra Juve e PSG: è fuori dai piani

Juventus e PSG pronti a trattare, il big non rientra più nei piani futuri: il colpo all’orizzonte è clamorosa, sorpresa in arrivo

Sarà un’estate di grossi cambiamenti per la Juventus. Il focus in questo momento è tutto sul prossimo allenatore che salvo clamorosi colpi di scena continuerà ad essere Igor Tudor. L’allenatore croato sembra essere stato scelto dal neo dg Comolli per dare continuità al progetto, dopo l’ottimo finale di stagione.

Tudor, rientrato a stagione in corsa nel mondo Juve, ha conquistato quarto posto e qualificazione alla prossima Champions League: un risultato cruciale che finirà per pesare non poco anche in sede di calciomercato. Proprio da questo punto di vista la Juve ha intenzione di candidarsi ad assoluta regina dell’estate, perché tra entrate ed uscite è prevista una vera e propria rivoluzione.

L’idea è quella di mettere a disposizione di Tudor il prima possibile una rosa quanto più completa e competitiva, in ogni reparto. Senza dimenticare che tra poco più di dieci giorni la Vecchia Signora esordirà nel Mondiale per Club contro l’Al-Ain. Una competizione nella quale i bianconeri vogliono ben figurare e cercare di arrivare il più lontano possibile.

Appaiono poi prioritari alcuni addii, utili a fare cassa. Dusan Vlahovic su tutti, vista la scadenza contrattuale tra un anno e l’impossibilità nel trovare un accordo con la dirigenza della Juventus: sarà addio, al 100%.

Allo stesso modo l’attacco potrebbe vedere novità sia per quanto concerne Arek Milik che per il nome destinato a prendere il posto del 25enne di Belgrado, nella prossima stagione.

Dal PSG alla Juve, che colpo: i tifosi già esultano

Ripartire da un grande attaccante. Questo il diktat che la nuova dirigenza bianconera, dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, si è imposto per l’anno prossimo. E così dalla Spagna sono certi per quel che riguarda un clamoroso affare con il PSG che i bianconeri starebbero pianificando nei minimi dettagli.

Dopo aver vinto campionato e Champions League la società di Al-Khelaifi ripartirà, ovviamente, da Luis Enrique. Un’annata da incorniciare per l’allenatore spagnolo che, secondo ‘Sport‘, avrebbe già le idee chiare su come e dover operare tra nuovi acquisti e cessioni. Tra gli addii pare ormai inevitabile quello di Randal Kolo Muani, punta francese che è arrivata in prestito alla Juventus lo scorso gennaio. Il giocatore, infatti, non rientra nei piani del PSG: motivo per il quale la sua permanenza a Torino pare sempre più probabile.

Le due dirigenze ne stanno già parlando, Kolo Muani con ogni probabilità verrà riscattato dopo il comunque positivo prestito di sei mesi: l’idea della Juventus è dare continuità. Da gennaio il nazionale transalpino ha collezionato 8 gol e 1 assist in 16 presenze in Serie A.