Adios Inter, tifosi delusi: va al Real Madrid

Saluta l’Inter per accasarsi al Real Madrid: clamoroso colpo di scena in casa nerazzurra, arriva la batosta in sede di mercato

Ripartire da zero. O quasi. L’Inter dopo il tracollo in Champions League non può più guardare indietro e così il nuovo ciclo nerazzurro avrà un nuovo leader in panchina. Cristian Chivu prenderà presto il posto di Simone Inzaghi, finito all’Al Hilal, giusto in tempo per prendere parte al Mondiale per Club.

Una scelta che ha spiazzato ma non troppo quella di Marotta di rivolgere le attenzioni su un tecnico giovane e in rampa di lancio, per qualcuno una scommessa. Non per il presidente nerazzurro che oggi sta progettando le prossime mosse di mercato, consapevole come il gruppo abbia bisogno di ripartire e di essere soprattutto rinforzato, in ogni zona del campo. In difesa arriverà senz’altro un nuovo centrale, nonostante la permanenza di de Vrij e Acerbi che hanno visto attivata l’opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2026.

Due senatori che daranno una mano in quella che, verosimilmente, sarà la loro ultima stagione in nerazzurro. In attacco i giochi, specialmente in uscita, sono già fatti. Marko Arnautovic e Joaquin Correa diranno addio tra pochi giorni, a scadenza contrattuale. Un modo per dare spazio a chi arriverà, mentre resta in forte bilico il destino di Taremi che in questa sua unica stagione non ha convinto del tutto la dirigenza.

Dall’Inter al Real Madrid, ci siamo: colpo da urlo

Ad ogni modo per quel che concerne le entrate non arrivano soltanto buone notizie. Anzi. Una vera e propria mazzata riguarda, da vicino, il club nerazzurro: di mezzo c’è il Real Madrid pronto a mettere a segno un colpo che non farà affatto felici i tifosi dell’Inter.

Il quotidiano torinese ‘Tuttosport‘ sottolinea come il nome di Nico Paz sia ormai lontano dai radar di casa Inter. Viene riferito come nel caso in cui fosse approdato Cesc Fabregas sulla panchina nerazzurra, il nome di Paz sarebbe tornato in cima alla lista della dirigenza. Così non sarà, con Chivu gli obiettivi saranno altri. E soprattutto pare proprio che il Real Madrid sia orientato a riprendersi il trequartista per il quale mantiene un’opzione di riacquisto che va dai 9 agli 11 milioni.

Improbabile che ciò avvenga prima del Mondiale per Club, sembra invece quasi scontato che le ‘Merengues’ tornino a puntare sull’argentino dopo la manifestazione, mettendolo a disposizione di Xabi Alonso. Staremo a vedere ma per l’Inter, ormai, non sembrano esserci più speranze.