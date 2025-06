Clamoroso Maignan, arriva l’annuncio ufficiale

Il futuro di Mike Maignan sotto la lente d’ingrandimento: annuncio ufficiale sul possibile addio del portiere del Milan

Il Milan sta guardando, con discreto ottimismo, alla costruzione della squadra per la prossima stagione. La società in mano a Gerry Cardinale è reduce da un’annata disastrosa, fatta di umiliazioni e obiettivi mancati: tra i più ‘pesanti’ sicuramente la mancata qualificazione alla prossima Champions League che rischia di complicare non poco i piani in sede di calciomercato.

Sì ai nuovi acquisti, a tanti volti che cambieranno tra entrate e a questo punto soprattutto uscite. Perché per coprire il buco derivante dal mancato accesso alle coppe europee, servirà valutare diversi addii: alcuni sono già vicinissimi. Come quello di Tijjani Reijnders che, dopo una stagione strepitosa, finirà per firmare nelle prossime ore con il Manchester City. Una trattativa che è decollata in pochi giorni, 55 milioni più bonus che potrebbero portare la cifra complessiva vicino ai 70.

Allo stesso modo, solo in parte e con richieste tattiche differenti, dovrebbe arrivare Luka Modric a zero. Contratto di un anno più l’opzione fino a metà 2027: un colpo d’esperienza che, tuttavia, non basterà. Si fanno strada anche i rumors che vorrebbero via da Milanello pure Rafa Leao, il cui addio potrebbe regalare altro denaro fresco da reinvestire: il rischio è che si cambi troppo.

Starà a Massimiliano Allegri cercare di compattare il gruppo, per far sì che i rossoneri possano il prima possibile tornare al vertice del calcio italiano. Lo faranno, con ogni probabilità, senza uno dei suoi leader più importanti, cruciale per la conquista dell’ultimo Scudetto: Mike Maignan.

Maignan, annuncio shock: “Sono spariti”

Il portiere francese ormai da qualche giorno è vicino a cambiare aria, con il futuro che potrebbe presto portarlo in Premier League. Maignan al Chelsea non è più una suggestione ma una pista concreta anche se al momento non c’è ancora accordo tra la dirigenza inglese e quella rossonera.

Il giornalista Luca Pagni, su ‘X’, è intervenuto per commentare la situazione svelando un retroscena di mercato importante che riguarda l’estremo difensore del Milan. Maignan, in scadenza il 30 giugno 2026, ormai non ha più possibilità di rinnovare il contratto con il ‘Diavolo’ e Pagni ha spiegato perché: “La gestione del caso Maignan è stata scandalosa. Rinnovo a 5 milioni fino al 2029 con una stretta di mano e i dirigenti del Milan si eclissano“.

Lo scenario prende forma: “Così Mike perde comprensibilmente la pazienza e chiede di essere ceduto, pur essendo in scadenza nel 2026. La quotazione crolla. Andrà via gratis?”, l’interrogativo con cui il giornalista chiude il suo pensiero. Ed in effetti se non si dovesse trovare la quadra col Chelsea, l’eventualità di un ultimo anno in rossonero con la partenza a luglio 2026 potrebbe anche diventare realtà.