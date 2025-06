Donnarumma in Serie A, lettera di addio? Rivelazione di Dembele

Le voci di calciomercato legate a Gigio Donnarumma lo vedono tra i protagonisti per i top club al mondo, ma anche in Serie A.

Ha scritto una lettera ai suoi compagni, come ha svelato Ousmane Dembele, spiegando i motivi della stessa lettera che ha letto assieme a tutti “gli eroi” della Champions League. I tifosi si sono interrogati sui social, chiedendosi: “Ma è una lettera di addio da parte di Gigio?”

Le voci di calciomercato sono insistenti per l’addio di Donnarumma che in questo momento, concentratissimo sulla Nazionale per il terribile momento che sta vivendo da capitano della Federazione azzurra, non allontana né avvicina le ipotesi di addio dal PSG.

Calciomercato, cosa farà Donnarumma? Il suo legame col PSG

Il legame col PSG è stato svelato da Ousmane Dembele, calciatore francese che è legatissimo allo stesso Donnarumma e ha svelato cosa è successo in occasione della finale contro l’Inter, quando ha preso in mano il foglio della lettera che Gigio, da leader assoluto, ha scelto di scrivere di suo pugno verso tutti i suoi compagni di avventura.

Nessuno escluso, tant’è che Gigio ha scritto in ogni lingua, dall’italiano al portoghese, passando ovviamente per il francese che ormai ha fatto suo ai piedi della Torre Eiffel, parole di carica e forza ai suoi compagni di avventura, per la finale che avrebbe dovuto giocare da lì a poco a Monaco, contro l’Inter.

I contenuti della lettera sono legati ad un semplice messaggio di carica e non sono riconducibili a parole di addio. La particolare iniziativa è stata svelata dal compagno di squadra francese, che si è sentito molto “toccato” dalle parole di quello che risulta essere probabilmente un “capitano silenzioso” nello spogliatoio a Parigi. Ma che, al momento, non vede comunque un rinnovo con il club del PSG, alimentando quelle che sono le sue voci sulla mancata permanenza tra i pali del Parco dei Principi.

Cos’ha detto Donnarumma alla squadra: rivelazione dal compagno

Rilasciando un’intervista a France Football, Dembele ha svelato i contenuti della lettera che Donnarumma ha fatto leggere a tutti sul pullman che stava arrivando a Monaco per la finale di Champions League contro l’Inter.

“Prima della sfida, Gigio ha dato delle lettere a tutti. Ci ha sorpreso, ma ha scritto dei messaggi bellissimi, caricandoci a dovere. Devo dire la verità, sono state parole molto forti, è stato emozionante. Aver visto che ha scelto di scrivere in ogni lingua per arrivare nel cuore di tutti, ha motivato davvero tutti. Noi eravamo già carichi, ma questo gesto ci ha caricati ancora di più. Cose di questo tipo, giocatori e persone così, hanno reso davvero grande il Paris Saint-Germain”.