Milan, il colpo arriva dal Real Madrid: si aspetta solo l’ufficialità

Il Milan è pronto a ripartire dopo un anno difficilissimo e deludente con una nuova stagione e occhio ai colpi di mercato con acquisti e cessioni decisivi per dare una svolta al progetto.

Ci sono delle novità che arrivano e che riguardano quella che può essere la scelta del club rossonero di investire su nuovi giocatori pronto che possono fare la differenza per il futuro. Il Milan ha voglia di riscattare questa stagione e per questo motivo che ora valuta dei nuovi colpi che possono arrivare per aiutare il club, ci sarebbero delle novità che arrivano proprio in merito ad un nuovo acquisto che si può chiudere anche subito.

Diverse le opzioni che valuta il Milan che ora con Tare ds e Allegri allenatore pensano di chiudere dei nuovi colpi importanti. Occhio a quella che può essere la svolta per un giocatore del Real Madrid con il club spagnolo disposto a lasciarlo andare anche subito.

Ci sono degli aggiornamenti di calciomercato con il Milan che pensa di chiudere un nuovo colpo e valuta l’occasione che può arrivare da un momento all’altro considerando che ci sono diversi giocatori pronti a trasferirsi al club rossonero nonostante la mancanze di Coppe europee. In questo momento ci sono degli aggiornamenti che arrivano e che riguardano la svolta decisiva.

Calciomercato Milan: colpo dal Real Madrid, la svolta

Perché in questo momento il Milan ha diversi giocatori in lista e per questo motivo che ora può davvero valutare l’occasione che si è venuta a creare per un giocatore del Real Madrid che ora può davvero lasciare i Blancos e occhio alla svolta.

Ci sono delle novità che arrivano e che possono essere decisive perché ora può arrivare l’ok per un giocatore del Real Madrid che può passare al Milan dopo quella che è stata la scelta del club spagnolo. La squadra madrilena ha investito e forte per Franco Mastantuono, soffiandolo proprio a Milan, PSG e altre grandi che lo seguivano in Europa.

Adesso il Milan valuta il trasferimento di Arda Guler che può essere la grande occasione dal Real Madrid. Il giocatore ha intenzione di avere la sua occasione altrove e ci sarebbero delle possibilità che si possono venire a creare ora che il club spagnolo ha puntato su Mastantuono, occhio all’occasione Guler con il Milan anche in corsa.