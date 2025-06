Nesta è il nuovo allenatore: risolto il rebus, firma domani

Alessandro Nesta ha detto addio al Monza subito dopo la retrocessione in Serie B: ora è pronto per una nuova avventura.

Il tecnico ha deciso di separarsi dal progetto avviato diversi anni fa dalla coppia Berlusconi-Galliani perché è arenato il sogno di restare in Serie A e di costruire qualcosa di grande, quindi con la retrocessione in B sono iniziati nuovi problemi che difficilmente saranno risolvibili nel giro di pochissimo tempo. Le ambizioni di Nesta sono molto importanti come allenatore ma ha bisogno di sposare un progetto serio per poter vivere il ruolo di allenatore come lo intende.

Il futuro di Nesta è ancora tutto da scrivere ma ci sono ora degli aggiornamenti che possono diventare importantissimi da un momento all’altro.

Cambio allenatore: contatti frequenti con Alessandro Nesta

Il calcio italiano sta per riprendere il via e ci sono moltissime squadre che sono alla ricerca di numerosi cambiamenti per non ripetere gli errori della passata stagione e soprattutto per fare in modo che gli obiettivi che si prefisseranno verranno raggiunti.

Ci sono molte squadre che hanno deciso di cambiare allenatore e di affidare le panchine a tecnici diversi, dopo la separazione dagli allenatori con cui è finita la stagione 2024/25.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora per Alessandro Nesta si sta aprendo una nuova chance: contatti frequenti con una big di Serie B.

Nesta, contatti con il Bari: si può chiudere a breve

Il Bari ha deciso di salutare Longo e di ripartire da un nuovo progetto dopo la cocente delusione della passata stagione, terminata senza neppure qualificarsi ai play-off per tentare la promozione in Serie A. La famiglia De Laurentiis ha ribadito a più riprese di voler puntare al massimo campionato ma ora per farlo ha bisogno di investimenti importanti.

Secondo quanto riferisce La Repubblica – Bari, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Alessandro Nesta e il presidente Luigi De Laurentiis, che vorrebbe tracciare le basi per un accordo per firmare subito e iniziare il nuovo progetto.

Nesta arriva dalla retrocessione dalla Serie A con il Monza e chiederà “garanzie tecniche precise per tentare di risalire subito nella massima serie.

Nesta-Bari: nodo ingaggio da risolvere

Il nodo principale che divide il Bari da Alessandro Nesta è l’ingaggio dell’ex allenatore del Monza, che chiede cifre importanti. Dall’altra parte, però, la società con questo investimento dimostrerebbe alla tifoseria di voler puntare davvero in alto.

Qualora si dovesse trovare l’accordo, poi andrà rifondata gran parte della rosa per fare in modo che si possano costruire le basi per il sogno Serie A tanto agognato.