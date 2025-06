Osimhen rifiuta l’Al-Hilal per la Serie A: l’annuncio

Svelato il reale motivo dietro il l’incredibile rifiuto di Victor Osimhen alla ricca offerta dell’Al-Hilal.

Sembrava tutto fatto, mancava solo l’accordo definitivo tra i due club, ma proprio quando la fumata bianca sembrava essere vicina l’attaccante nigeriano ha deciso di tornare sui suoi passi perché attratto dalla possibilità di giocare ancora in Serie A.

Dietro il rifiuto di Osimhen di andare all’Al-Hilal ci cela proprio l’interesse di una grande del campionato italiano, come confermato anche dal recente ed importante annuncio che anticipa difatti la trattativa che presto entrerà nel vivo con il Napoli.

Svelato il motivo dietro il rifiuto di Osimhen: c’entra la Serie A

Victor Osimhen non firmerà per l’Al-Hilal in questo calciomercato, e pensare che fino a qualche ora fa si credeva che il nigeriano avesse finalmente ceduto alle avance del club saudita. Sul più bello l’ex Napoli ha però deciso di fare retromarcia e far saltare tutto, stravolgendo completamente i piani dei partenopei che adesso dovranno mettersi alla ricerca di una nuova pretendente per l’attaccante.

Osimhen si sarebbe portato avanti, dato che dietro il rifiuto all’Al-Hilal ci sarebbe l’interesse di una grande del campionato italiano. A questo punto c’è da capire se il Napoli sarà disposto a rinforzare una diretta concorrente, ma la sensazione è che De Laurentiis potrebbe aprire a questa possibilità dato che le cose con il nigeriano starebbero andando troppo per le lunghe.

Stando alle ultime notizie, dunque, Victor Osimhen potrebbe tornare a giocare in Serie A nella prossima stagione dopo aver rifiutato l’Al-Hilal, come confermato anche dal giornalista, e suo amico, Buchi Laba in una recente uscita pubblica. A riportare le dichiarazioni del collega africano i colleghi di TMW.

Osimhen ancora in Serie A: la destinazione

Rifiutando l’Al-Hilal Victor Osimhen si è esposto una volta e per tutte: dopo l’anno al Galatasaray il nigeriano ha intenzione di tornare a giocare ai massimi livelli in Europa. A confermarlo anche l’amico e giornalista Buchi Laba, che in una recente uscita pubblica ha svelato che sull’ex Napoli si sarebbe mossa una grande di Serie A.

Considerando il fatto che è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez, potrebbe essere il Milan questa squadra “segreta”, ma la realtà dei fatti, seguendo la narrazione degli ultimi mesi, è invece un’altra. Stando alle ultime notizie, infatti, la squadra interessata a Victor Osimhen è la Juventus, che nonostante l’addio di Cristiano Giuntoli non avrebbe mai realmente perso di vista l’evolversi delle situazioni legate al futuro dell’attaccante, neanche con Comolli. Staremo a vedere.