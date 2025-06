Ter Stegen in Serie A: firma legata al Mondiale, i dettagli

Il rinnovo di Wojciech Szczesny potrebbe clamorosamente spingere lontano da Barcellona Marc André ter Stegen.

Il portiere tedesco vuole arrivare nella miglior condizione possibile ai prossimi Mondiali, motivo per il quale starebbe seriamente valutando la possibilità di lasciare il club blaugrana dopo oltre 10 anni. Nonostante il grave infortunio subito nel corso di questa stagione, ter Stegen resta non solo un profilo di caratura internazionale ma anche uno di quelli super appetibili sul mercato.

Non a caso il suo nome starebbe cominciando ad essere accostato a diverse squadre, in modo particolare ad una di Serie A, che potrebbe giocare sulla voglia di rivalsa del tedesco per convincerlo ad accettare la destinazione.

Ter Stegen in Serie A: firma per il Mondiale

Marc André ter Stegen potrebbe giocare in Serie A a partire dalla prossima stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, il portiere tedesco starebbe seriamente valutando la possibilità di lasciare il Barcellona dopo il rinnovo di Wojciech Szczesny e l’arrivo oramai imminente di Alex Garcia dell’Espanyol.

L’ex Gladbach si è sentito come tradito da questi movimenti in entrata del club blaugrana, certo che tornato in condizione sarebbe rientrato regolarmente nelle gerarchie di Hansi Flick. A questo punto potremmo dire che i piani dell’allenatore tedesco non sono gli stessi del suo connazionale, che per evitare di perdere il posto in Nazionale in vista dei prossimi Mondiali potrebbe sbarcare in Serie A per arrivare nel migliore dei modi, sia a livello fisico che mentale, alla prossima coppa del mondo.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Mundo Deportivo Marc André ter Stegen non disdegnerebbe la possibilità di firmare con il Milan in questo calciomercato nel momento in cui l’interesse del club rossonero si dovesse palesare. L’eventuale sì è strettamente legato al Mondiale: il tedesco lascerebbe Barcellona nel momento in cui avrebbe il posto assicurato altrove.

Accordo con Ter Stegen: giocherà in Serie A

Nei prossimi giorni si potrebbe intensificare la pista che porta Marc André ter Stegen al Milan. Il tutto dipende ovviamente non solo dalla volontà del tedesco, ma anche dalle strategie di mercato del Diavolo, che vuole prima essere sicuro di riuscire a piazzare Mike Maignan.

Salutato il francese, dalle parti di via Aldo Rossi si comincerà a contattare chi di dovere per capire la fattibilità di un’operazione al momento complicata soprattutto per via dell’alto stipendio che ter Stegen percepirebbe. Il tedesco a stagione guadagna infatti 6,3 milioni di euro, cifra che al momento il Milan non sarebbe in grado di garantirgli. A fronte di questo Igli Tare starebbe valutando anche altre soluzioni per la porta, ma se l’occasione si paleserà non se la farà di certo scappare.