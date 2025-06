Lascia la Juventus, arrivano 35 milioni: tifosi senza parole

La Juventus rischia di perdere uno dei suoi big durante il calciomercato estivo: arrivano 35 milioni, i tifosi non riescono a crederci

La stagione della Juventus si è conclusa con l’obiettivo minimo raggiunto. Quarto posto e qualificazione alla prossima Champions League, con il lavoro di Igor Tudor che ha evidentemente portati ai risultati sperati. Il nodo allenatore è stato sciolto, la Vecchia Signora è ripartita proprio dal tecnico croato nonostante le voci di un cambiamento che non è poi avvenuto.

Niente Conte, spazio ancora a Tudor con una dirigenza quasi del tutto rinnovata. Damien Comolli è il nuovo direttore generale mentre per il ruolo di ds si fa spazio tra le altre la candidatura di Frederic Massara. Occhio al campo, all’ormai imminente Mondiale per Club che vedrà tra i sicuri protagonisti proprio la Juve di Tudor. Nel frattempo si fa largo ogni pensiero riguardante il calciomercato e la possibilità di rinforzare la rosa bianconera.

Dal post Vlahovic in attacco (da sciogliere ancora il nodo legato alla permanenza di Kolo Muani) fino alla situazione assai spinosa che riguarda il centrocampo e che potrebbe vedere diversi addii. Ecco, il capitolo addii può riservare ulteriori sorprese: perché uno dei big di maggiore importanza nello scacchiere bianconero stavolta potrebbe davvero salutare per trasferirsi in Premier League.

Addio a sorpresa: dalla Juve alla Premier League

Dall’Inghilterra è arrivata nelle scorse ore una vera e propria bomba di mercato che riguarda, da vicino, un possibile e clamoroso addio alla Juventus. A parlarne è il portale ‘Caughtoffside’ che ha parlato di un uomo cardine dei bianconeri evidentemente aperto a lasciare la Vecchia Signora per trasferirsi in Premier League.

Si tratta di Federico Gatti, reduce da un’ottima stagione nella quale ha assunto il ruolo di leader. In una Juve allo sbando, che ha cambiato ben due allenatori, Gatti è stato un pilastro inamovibile. 42 presenze con 1 gol e 2 assist vincenti in maglia bianconera, tra campionato e coppe. Numeri che evidentemente hanno evidenziato un forte interesse di Newcaste e Tottenham, pronte a farsi avanti nelle prossime settimane per il 26enne di Rivoli. Viene riferito anche come West Ham, Aston Villa e Nottingham Forest siano sulle tracce del centrale anche se non è scontata una cessione da parte della Vecchia Signora.

Gatti vuole proseguire in bianconero ed in tal senso sarebbero già stati avviati i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2028. Se il giocatore dovesse trovare difficoltà a rinnovare, le società inglesi avrebbero modo di provare a inserirsi: alla Juventus, in quel caso, arriverebbe una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Nonostante l’esonero di Postecoglou, Gatti rimane tra i primi nomi degli ‘Spurs’ per rinforzare la retroguardia.