Napoli, colpaccio Champions: blitz a Londra e firma

Il club di Aurelio De Laurentiis pianifica un grande colpo in vista della riapertura del calciomercato estivo: il gioiello arriva da Londra

Uno Scudetto in tasca e la ferma volontà di rimanere ai vertici del calcio italiano. Il programma in casa Napoli, che ha convinto Antonio Conte a rimanere nonostante paresse probabile la partenza dell’ex Commissario tecnico, è chiaro: vincere per continuare a vincere.

Il club partenopeo ha intenzione di accontentare Antonio Conte lì dove sarà necessario operare ed ogni reparto sarà evidentemente toccato dal ds Manna. In attacco oltre alla conferma di Lukaku, pare inevitabile la firma di un nuovo centravanti che possa affiancare e all’occorrenza sostituire la punta belga. Il ‘caso’ Osimhen sta per ottenere la tanto attesa risoluzione. La punta nigeriana, reduce da una buona stagione in prestito con il Galatasaray, ha trovato l’intesa con l’Al-Hilal anche se manca ancora qualcosa tra il club azzurro e quello arabo.

A centrocampo i fari appaiono puntati tutti su Kevin De Bruyne, che ha da tempo lasciato il Manchester City e pare sempre più vicino ad approdare sotto l’ombra del Vesuvio. Ma quello legato al campione belga non è l’unico colpo che potrebbe presto arrivare dalla Premier League. Da Londra a Napoli, in questo caso, con un biglietto di sola andata. E così De Laurentiis e Manna possono far saltare di gioia mister Conte.

Chelsea-Napoli, che affare: è il nome giusto per Conte

La Premier League ha spesso riservato sorprese più che positive in sede di mercato per i club italiani. In questo caso ad ‘approfittare’ di una grande occasione sarebbe il Napoli che ha cerchiato in rosso il profilo di un difensore che farebbe certamente al caso delle richieste di Conte.

‘Il Mattino’ nelle scorse ore ha parlato proprio della difesa del Napoli e di chi potrebbe arrivare per affiancare Buongiorno e Rrahmani nella prossima stagione. Gli azzurri, secondo quanto riportato, oltre a Kiwior dell’Arsenal starebbero valutando un altro nome, direttamente dal Chelsea: “Spunta l’idea Chaobah del Chelsea“, si legge. Viene poi riferito come l’addio del difensore sarebbe un grande affare pure per i ‘Blues’ visto che, da prodotto del settore giovanile del club londinese, si tratterebbe di una plusvalenza importantissima.

Chalobah è sotto contratto con la società londinese fino al 30 giugno 2028 e nell’ultima stagione ha collezionato 33 presenze complessive con 3 gol e 1 assist vincente, tra campionato e coppe. Il giocatore della Sierra Leone, dunque, potrebbe essere uno dei primi nomi a varcare i cancelli di Castel Volturno.