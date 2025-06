Serie A, Coppola come Huijsen: è fatta, arriva per 30 milioni

Il calciomercato in Serie A vede protagonista il nome di Diego Coppola. Sarebbe fatta per il centrale della Nazionale.

Convocato da Spalletti, che stasera sarà per l’ultima volta il Commissario Tecnico della Nazionale prima del cambio in panchina, è destinato a diventare uno dei punti fermi della nostra Nazionale italiana.

Il motivo è legato alla possibilità di vedersi nel grande salto, come comunicato quest’oggi da Sky Sport, per l’operazione che lo vede coinvolto sul suo addio all’Hellas Verona, dopo l’annata vissuta in Serie A da assoluto protagonista con gli scaligeri.

Calciomercato Serie A: fatta per il colpo Coppola, la destinazione

Il primo passo per Coppola è stato quello della Nazionale, ma risultava inevitabile il grande salto per il suo valore da centrale in difesa. E dopo i rumors circolati sull’approdo in una big del calcio italiano, per la Champions League, è invece arrivata la notizia in merito ad un percorso molto simile che è quello dell’ex Juve e Roma, Dean Huijsen che nel 2026 giocherà per il Real Madrid.

A rivelarlo, infatti, è l’emittente satellitare che ha svelato quella che è la destinazione del difensore italiano che, dopo quanto successo con la realizzazione del sogno di approdare in Nazionale, si trova pronto all’approdo in Premier League.

Sarà in Inghilterra che giocherà il difensore che potrebbe rappresentare un vero e proprio rimpianto per i club italiani che hanno scelto di non puntare su di lui. L’Hellas Verona, dal canto proprio, chiedeva 30 milioni per Diego Coppola che in Serie A non hanno voglia di investire per un profilo giovane e che, tutto sommato, ha ancora molto da dimostrare. Ma potrebbe farlo, così come successo con Huijsen che, dopo aver salutato Juventus e Roma vivendo la sua annata da protagonista in Inghilterra, ha visto il suo valore aumentare fino ai 60 milioni di euro che sono stati spesi poi dal Real Madrid per acquistarlo.

Un altro rimpianto italiano: il retroscena tra Juve e Napoli

E adesso Diego Coppola, che finisce in Premier League per giocare col Brighton, diventerà l’ennesimo rimpianto in Serie A.

Il centrale dell’Hellas piaceva a Napoli e Juve. Come accaduto per l’ex difensore della Juve, perché magari non risultava “pronto” per i grandi palcoscenici, anche Diego Coppola saluta la Serie A per giocare in un club che, in ogni caso, non è di prima fascia. Ma perdendolo, il calcio italiano, non gli dà modo di crescere. E magari un domani i suoi 60 milioni di euro di cartellino – come accaduto proprio con Dean Huijsen – saranno il forte rimpianto dei club stessi in Serie A che non hanno puntato su di lui. Sperando, in ogni caso, che una carriera importante possa permettere all’Italia di ritrovarsi con un centrale difensivo di enorme livello. Perché, in questo momento, la Nazionale ha bisogno dei giovani come Coppola.