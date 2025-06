Abate è la scelta “alla Chivu”: dove allenerà l’ex Milan

Il calciomercato degli allenatori vede protagonista anche Ignazio Abate. La scelta in panchina lo riguardava anche in rossonero, prima di Allegri.

Nel mercato che è stato degli allenatori, nel corso degli ultimi mesi, ci era finito appunto anche l’ex allenatore della Primavera del Milan che, nel periodo clou delle difficoltà vissute con Conceicao in panchina, risultava essere un possibile traghettatore per il club rossonero.

Alla fine, le cose, non lo hanno visto tra i protagonisti nel massimo campionato italiano. L’ex Milan è rimasto fermo, dopo il periodo passato alla Ternana e adesso risulta essere uno dei candidati per una grande piazza pronta a ritrovare i traguardi che la società cerca da tempo. Lo stesso Abate, oltretutto, è stato accostato nel recente periodo ad uno dei club che parteciperanno alla prossima Serie A, nel grande valzer di panchine che è venuto fuori nel corso di questa estate.

Ignazio Abate è la scelta in panchina: dove allenerà l’ex rossonero

Sono più della metà delle squadre che, fino a questo momento in Serie A, hanno cambiato allenatore. Anche il nome di Ignazio Abate, in una scelta a sorpresa, sembrava poter finire tra le squadre italiane nel massimo campionato che avrebbero preso la decisione di scegliere un profilo giovane per la panchina. Anche se a livelli diversi, sarebbe stata quella su Abate, una scelta “alla Chivu”.

Si tratta del Pisa che, alla fine, separandosi da Inzaghi andrà verso altre soluzioni per la propria panchina. Magari sarà sempre in un ex Milan che si vedrà la nomina del club toscano per la propria panchina, con Abate che continuerà invece altrove il suo percorso da giovane allenatore.

A puntare su di lui in Serie C e con le alte ambizioni per la promozione, pare esserci il Vicenza. Il club dei Lanerossi sembra intenzionato a prenderlo come nuova figura per la guida tecnica, in vista della stagione che vorranno vivere in Serie C da assoluti protagonisti.

Abate in panchina: fortissima concorrenza sull’ex Milan

A scegliere Ignazio Abate è il Vicenza in Serie C, che riparte per l’ennesimo anno con l’intento di salire di categoria. Al momento, fanno sapere da TuttoC, sarebbe in cima alla lista dei desideri della società. Stesso Vicenza però che deve valutare anche altre alternative, come quelle di Luca Rigoni, Attilio Tesser e Massimo Donati.

Il motivo è legato alla fortissima concorrenza che, in categorie superiori come anche quella in Serie B, vedono piazze importanti pronte ad affidare la panchina proprio all’ex allenatore della Primavera del Milan. Ignazio Abate, infatti, piace anche al Frosinone e alla Carrarese.