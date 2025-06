Blitz in città per il giocatore: operazione da 22MLN

La società ha talmente tanta fretta da aver addirittura mandato alcuni suoi dirigenti in città per chiudere l’affare.

Mossa, questa, che alla fine è risultata essere decisiva, anche perché le parti si sarebbero avvicinate al punto da cominciare a parlare di trattativa oramai in fase di definizione. È dunque una questione di tempo prima che il calciatore approdi in Serie A, ma il fatto che i due club non si siano ancora accordati sulle cifre definitive di quest’operazione potrebbe permettere alla concorrenza di inserirsi all’ultimo minuto e stravolgere le carte in tavola.

La sensazione, però, è che la strada intrapresa sia quella giusta, con il calciatore prossimo a preparare le valige per trasferirsi in Italia.

Blitz in città: affondo decisivo per il calciatore

Da poco più di un’ora la brevissima finestra di calciomercato di giugno si è conclusa, ma davanti a noi ci sono altri due mesi che si pronosticano essere intensi, anche perché molti club di Serie A si starebbero già cominciando a muovere per capire come andarsi a rinforzare nella prossima finestra estiva.

Fra questi ce ne sarebbe uno che addirittura sarebbe pronto a mettere delle basi piuttosto solide per un’operazione che se andrà in porto verrà ufficializzata solo ad inizio luglio. La sensazione, però, è che la strada intrapresa sia quella giusta, dato che il blitz delle scorse ore in città della dirigenza è risultato essere una mossa decisiva per il trasferimento in Serie A del calciatore.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi i Sky Sport, il viaggio a Zagabria degli intermediari lariani hanno avvicinato Martin Baturina al Como, centrocampista croato classe 2003 della Dinamo che in stagione ha collezionato la bellezza di 45 presenze, 6 gol e 12 assist in tutte le competizioni con la maglia della storica compagine balcanica.

Operazione da 22MLN di euro totali

Martin Baturina sarà un nuovo calciatore del Como, o almeno questo è quello che trapela dopo la giornata di oggi. I dirigenti Lariani sono volati a Zagabria per cercare di definire l’operazione con la Dinamo dopo che Cesc Fabregas ha fatto esplicitamente il nome del 2003 per andare a rinforzare la mediana della sua squadra.

Stando a dati Transfermarkt, l’operazione potrebbe chiudersi intorno ai 22 milioni di euro, cifra che renderebbe Baturina uno dei calciatori più costosi nella storia del Como. Questa trattativa, comunque, è l’ennesima dimostrazione della potenza economica della società comasca, che è riuscita ad anticipare la forte concorrenza di tante altre squadre europee per un talento che nei prossimi anni farà sicuramente parlare di sé, anche perché nonostante i 22 anni di età gode comunque una discreta esperienza internazionale tra Nazionale e Dinamo Zagabria per l’appunto.